Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Pierre Fitzgibbon, CAQ

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Désinvolture totale encore sur les questions éthiques, alors que sa présence à une activité de chasse sélecte sur une île privée appartenant à de riches hommes d’affaires soulève des questions légitimes. Il aurait été facile de répondre convenablement, mais il a préféré assouvir un plaisir personnel en envoyant paître Le Journal.

Nathalie Roy, CAQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Il y avait des doutes à son sujet, mais la courte session parlementaire a été bien menée par la nouvelle présidente de l’Assemblée nationale. Ce n’est que deux semaines, mais elle a montré beaucoup d’aplomb. Semble déjà très à l’aise dans sa nouvelle fonction. Une belle surprise pour l’instant.

Michelle Setlakwe, PLQ

Photo courtoisie

Elle a raison. Le gouvernement aurait dû tenir compte du revenu familial dans l’octroi de ses chèques, pour aider davantage les moins nantis à faire face à l’inflation. Issue d’un ménage fortuné, elle remettra le 600 $ reçu à une cafétéria communautaire de son comté. Les élus solidaires ayant droit à un chèque en feront don aussi.

Gregory Kelley, PLQ

CAPTURE D'ÉCRAN DU SITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’homme moderne dans toute sa splendeur ! Très rafraîchissant et inspirant de voir le député poser une question au Salon bleu avec son bébé Gabriel sur lui. Oui, c’est possible. Et bravo à maman Marwah Rizqy aussi, qui donnait le biberon dans les minutes précédentes.

En vrac

Malhonnête, bon !

Capture d'écran, TVA Nouvelles

La présidente a interrompu François Bonnardel, qui venait de qualifier de malhonnête une question de l’opposition officielle, pour lui demander de retirer ses paroles. « Je ne l’ai pas entendu », a lancé le leader Monsef Derraji, qui attendait que le ministre s’amende, mais Bonnardel l’a pris au mot et a répété : « J’ai dit, c’est malhonnête », provoquant les rires au Salon bleu.

Girard obéit

Photo Stevens LeBlanc

Le ministre des Finances n’est pas tombé dans le panneau lorsqu’on lui a demandé de révéler les sommes prévues pour les négos du secteur public, dans sa mise à jour économique. « On a fait une pratique de conférence de presse hier et ils m’ont bien dit de ne pas répondre à cette question », a révélé candidement Eric Girard.