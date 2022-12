Les Remparts s’inclinent de nouveau à la maison

Les Remparts de Québec ont subi une deuxième défaite consécutive à domicile, samedi après-midi, en baissant pavillon par la marque de 3 à 2 face aux Cataractes de Shawinigan.

• À lire aussi: Red Wings de Detroit: un but pour David Perron à son 1000e match

• À lire aussi: Une suspension de trois rencontres pour Jeff Skinner des Sabres de Buffalo

La veille, l’entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy, avait mentionné que la cassette du match de vendredi allait droit dans les poubelles. Le pilote des Diables rouges jugeait que ses ouailles avaient été amorphes en première période contre les Foreurs de Val-d'Or.

Le portrait a été bien différent dans la rencontre de samedi, car moins de deux minutes après le début des hostilités, un bon échec avant de James Malatesta a permis de garder les Cataractes dans leur zone. Quelques secondes plus tard, son coéquipier Kasim Gaudet a fait dévier une passe du défenseur adverse et le disque s’est retrouvé derrière la ligne rouge.

Comme c’était le traditionnel match des toutous, une pluie de peluches a déferlé sur la patinoire du Centre Vidéotron. D’ailleurs, une quantité record de toutous a été amassée, soit 6589.

«On voulait être engagé et connaître un bon match et nous sommes bien sortis. C’est ce que je voulais voir. Nous avons eu nos chances de marquer, mais nous n’avons pas été en mesure de capitaliser», a mentionné Patrick Roy.

À cet égard, l’avantage numérique a fait chou blanc en cinq occasions. Selon lui, ses joueurs refusent d’utiliser certaines options. «Il ne faut pas toujours être dans la dentelle. Il faut amener la rondelle au filet», a-t-il résumé.

Avant la mi-période, Pier-Olivier Roy a doublé l’avance des siens, lui qui a profité de son propre retour pour tromper la vigilance de l’homme masqué de la formation de la Mauricie. Le premier engagement a tout été à l’avantage des favoris de la foule, qui ont obtenu de bonnes chances de marquer en plus de distribuer quelques bonnes mises en échec. Pour sa part, bien qu’il n’ait pas été très sollicité au premier vingt, Quentin Miller a réalisé de bons arrêts.

Lors de la période médiane, les Cataractes ont été plus incisifs et leur acharnement a fini par payer. Alexis Beaulac s’est retrouvé fin seul devant Miller, qui a remporté le duel. Toutefois, ce dernier a accordé un retour de lancer et le vétéran William Veillette en a profité pour réduire l’écart en inscrivant son 22e de la présente campagne.

Au troisième tiers, les Cataractes ont profité d’un jeu de puissance pour ramener les deux formations à la case départ. William Veillette a enfilé l’aiguille pour la deuxième fois de la rencontre. En fin de rencontre, le capitaine Théo Rochette a écopé d’une punition de quatre minutes et les visiteurs ont profité de l’avantage numérique pour prendre les devants pour la première fois du match. Evan Courtois a ainsi inscrit le but de la victoire.

«Nous avons pris de mauvaises pénalités en troisième période et cela a donné comme conséquence deux buts marqués contre nous», a déploré l’entraîneur-chef des Remparts.

Des joueurs fatigués ?

Questionné à savoir si la fatigue pouvait être un facteur expliquant les deux défaites de cette fin de semaine, Patrick Roy a répondu qu'un virus avait affecté son groupe. «Nous essayons de bien gérer la fatigue. Cela dit, quand tu embarques un gars et qu’il joue 1 minute 10 secondes et que tu lui demandes d’embarquer de nouveau deux "shifts" après, ça se peut qu’il soit fatigué. Je trouve qu’on gère peut-être mal nos présences sur la patinoire.»

Le prochain match des Remparts aura lieu le 16 décembre prochain. Les Saguenéens seront de passage dans la Vieille Capitale.

-Il y avait d'ailleurs un spectateur attentif sur la galerie de presse : Marc Bergevin, ancien directeur général du Canadien de Montréal. Ce dernier a toutefois décliné notre demande d’entrevue.