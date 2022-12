L’Espace Philippe Boucher inauguré à Saint-Apollinaire

La Municipalité de Saint-Apollinaire a inauguré samedi sa nouvelle patinoire couverte et réfrigérée qui portera le nom de l’Espace Philippe Boucher en l’honneur de l’ancien hockeyeur qui a évolué pendant 17 saisons dans la LNH.

« C’est une fierté pour moi qu’une magnifique infrastructure porte mon nom, à l’endroit même où j’ai chaussé mes premiers patins. Merci ! » a déclaré avec émotion le grand défenseur qui a remporté la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2009.

Le natif de Saint-Apollinaire a raconté aux gens sur place qu’il avait arrosé et déneigé la patinoire extérieure du village à l’époque où il demeurait juste de l’autre côté de la rue et où il rêvait de jouer avec les plus grands du hockey.

Celui qui est présentement directeur général des Voltigeurs de Drummondville a une fois de plus été très généreux de son temps en signant de nombreux autographes aux amateurs présents.

Fébriles

La patinoire a nécessité un investissement de 4,5 M$. La facture est assumée en partie par les gouvernements du Québec et du Canada, qui ont déboursé 2,7 M$. Quant à elle, la Municipalité a investi une somme de 1,8 M$ dans la réalisation du projet.

« Les membres du conseil et moi sommes très fébriles de rendre enfin disponible cette magnifique patinoire [...]. Je remercie M. Philippe Boucher d’avoir accepté que la patinoire porte son nom, nous permettant ainsi de souligner toute la fierté que la région a pour lui », a indiqué le maire de Saint-Apollinaire, Jonathan Moreau.

Le maire s’est également réjoui de voir des enfants donner leurs premiers coups de patin et pratiquer le sport national des Québécois. « C’est très rassembleur. »

Déjà populaire

D’ailleurs, la patinoire n’était pas encore inaugurée que les citoyens profitaient de la glace que l’on souhaite opérationnelle, minimalement, de la mi-novembre à la mi-mars.

« Cette semaine, les enfants ont mis leurs bâtons dans le milieu de la glace et faisaient des équipes même s’il pleuvait à boire debout. Normalement avec une patinoire naturelle, on n’aurait pas vu ça », a constaté avec joie la directrice des communications de la Municipalité, Stéphanie Gaudreau.

En été, l’équipement quatre saisons permettra aussi la pratique de plusieurs sports, dont le pickleball.