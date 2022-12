L’Océanic marque tous ses buts en troisième pour battre les Foreurs

RIMOUSKI-L’Océanic a marqué quatre buts en troisième période, en plus de limiter les Foreurs de Val-d’Or à 16 lancers, en route vers une victoire de 4-1 face à la formation abitibienne ce samedi après-midi à Rimouski.

« Nous les avons limités à sept chances de marquer, dont une seule très bonne et Gabriel Robert a fait un gros arrêt. Le point tourant du match a été le but de Verreault en désavantage numérique en début de troisième période. J’avais moins aimé la pénalité de quatre minutes en fin de deuxième. Je n’aime pas les punitions avec bâton. Le trio de Gaudio, Coursol et Jacques a bien fait pour contenir les Robidas et Doucet », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Pas de but en première et en deuxième

Première période assez équilibrée où aucune équipe n’est parvenue à s’inscrire à la marque. L’Océanic n’a pas été en mesure de profiter d’un avantage numérique pour menacer le filet défendu par Adam Rouleau. Les locaux ont dominé 10-6 au chapitre des lancers.

Alexandre D'Astous

Les Foreurs n’ont pas réussi à s’imposer en deuxième période malgré deux avantages numériques. Les meilleures chances de marquer appartiennent à l’Océanic, notamment au défenseur Frédéric Brunet avec un bon lancer de l’enclave. Les Foreurs ont frappé un poteau en fin de période. Après la fin de la période, Maxim Coursol, de l’Océanic, a écopé d’une double mineure pour un six pouces à l’endroit du capitaine des Foreurs, Justin Robidas, qui se chamaillait avec le capitaine de l’Océanic, Brunet.

Verreault a ouvert la marque

L’Océanic a ouvert la marque dès les premiers instants de la troisième période., en infériorité numérique lorsqu’Alexander Gaudio a effectué une belle poussée. Luka Verreault (7e) n’a pas raté sa chance sur le retour. En milieu d’engagement, William Dumoulin (10e) a profité d’une habile remise de Maël St-Denis pour doubler l’avance de l’Océanic. Une minute plus tard, Alexandre Guy a réduit l’écart à un but avec un tir du cercle des mises en jeu. Moins d’une minute plus tard, Jan Sprynar a porté la marque à 3-1 avec six minutes à faire. Gaudio (6e) a complété la marque dans un filet désert.

Alexandre D'Astous

En bref

Surprise, Serge Beausoleil a fait confiance à Gabriel Robert pour amorcer le match devant le filet après l’avoir remplacé par Patrik Hamrla après la première période, mercredi. Les défenseurs Cory MacGillivray et Spencer Gill ont été laissés de côté, tout comme l’attaquant Jude Campbell. L’attaquant Jacob Mathieu est le seul blessé dans le camp de l’Océanic.

Alexandre D'Astous

Avant le match, l’Océanic a honoré Simon Maltais et Patrik Hamrla à titre de joueur par excellence et joueur étudiant du mois de novembre. Les deux mêmes équipes s’affrontent à nouveau dimanche à 15 h à Rimouski.