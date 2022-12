Neymar détruit psychologiquement

Neymar s'est dit samedi «détruit psychologiquement» au lendemain de l'élimination du Brésil contre la Croatie en quarts du Mondial-2022 (1-1 a.p., 4 t.a.b. à 2), «sûrement la défaite qui m'a fait le plus de mal», a déclaré la superstar brésilienne sur Instagram.

«Je suis détruit psychologiquement. C'est sûrement la défaite qui m'a fait le plus de mal, qui m'a valu de rester paralysé pendant dix minutes après le match, après quoi j'ai fondu en larmes sans pouvoir m'arrêter. Cela va faire mal pendant trèèèèèès longtemps, malheureusement», a écrit la superstar du Paris SG.

Pour Neymar, qui avait pourtant donné l'avantage au Brésil d'un but magnifique en prolongation (105e+1) avant l'égalisation in extremis de Petkovic (117e), la Seleçao a tout donné pour se qualifier, en vain.

«Nous avons lutté jusqu'à la fin, je suis fier de mes partenaires parce que l'engagement et le dévouement n'ont pas manqué. Ce groupe méritait (d'aller plus loin), nous le méritions, le BRÉSIL le méritait... Mais ce n'était pas la volonté de Dieu», a-t-il poursuivi.

À 30 ans, le maître à jouer du Brésil a laissé planer vendredi le doute sur son futur en sélection, disant avoir besoin de «réfléchir» alors que la Seleçao devra désormais attendre le Mondial-2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique pour espérer conquérir cette sixième étoile de championne du monde, qui lui échappe depuis 2002.

Le no 10 du Brésil avait affirmé en octobre 2021 que le Mondial au Qatar serait sa dernière Coupe du monde, car il ne savait pas s'il aurait «la force mentale de continuer à jouer au football».

Pelé à Neymar: «Continue à nous inspirer»

Neymar a remercié samedi ses supporters pour les marques de soutien reçues après l'élimination.

«Ressentir l'affection de chacun sur le terrain valait tous les sacrifices. Merci à tous pour votre soutien à notre sélection. Malheureusement ça n'a pas marché... Cela va faire mal pendant très longtemps, très longtemps», a-t-il écrit.

«Ney» a reçu au passage un message du mythe brésilien Pelé, qu'il a rejoint vendredi en tête des meilleurs buteurs de l'histoire de la Seleçao (77 buts).

«Je t'ai vu grandir, je t'ai encouragé chaque jour et finalement je peux te féliciter d'avoir égalé mon nombre de buts avec la sélection brésilienne. Nous savons tous les deux que c'est bien plus qu'un chiffre», a écrit l'ancien attaquant (82 ans) sur Instagram, depuis l'hôpital où le «Roi», souffrant d'un cancer du côlon, a été admis fin novembre.

«Malheureusement, ce jour n'est pas le plus joyeux pour nous. Mais tu seras toujours une source d'inspiration que beaucoup souhaitent imiter. J'ai appris que plus le temps passe, plus notre héritage grandit. Mon record a été établi il y a près de 50 ans, et personne n'a pu l'approcher jusqu'à présent. Tu as réussi, mon garçon», l'a félicité l'icône du football brésilien, qui espère voir Neymar continuer à briller sur les terrains.

«Ton héritage n'est pas près de toucher à sa fin. Continue à nous inspirer», a conclu Pelé.