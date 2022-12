Perdons-nous le «goût de l'avenir»?

Choisir de ne plus enfanter, pour des raisons environnementales. Ou parce qu’on croit que la planète est foutue en raison des changements climatiques.

Si vous avez entre 18 et 35 ans, vous savez de quoi je parle.

Si vous avez discuté récemment avec des jeunes (en âge de procréer, comme on disait autrefois), ils vous ont peut-être tenu des propos du genre.

C’est mon cas. Ça me déprime, même si je comprends cette manifestation (extrême) d’« écoanxiété ». Et même si j’entends des jeunes refuser cette stérilité du désespoir.

On prend durement conscience de la prégnance de ces questions dans le très efficace Lignes de fuite, film de Catherine Chabot et Miryam Bouchard, sorti l’été dernier.

Dans sa scène finale, trois couples s’écharpent sur la question « n’est-il pas irresponsable de continuer à faire des enfants ? »... puis une tempête de grêle massive s’abat sur eux.

Loin ?

Je suis loin de la politique québécoise et de la « bulle parlementaire », me direz-vous ? On a beau la railler, cette bulle, il reste qu’elle accueille toutes les questions qui tenaillent la nation.

À ma connaissance, le dilemme environnement-natalité a été posé une première fois au Québec il y a 33 ans.

Dans le Toronto Star (11 novembre 1989), l’environnementaliste David Suzuki avait vertement dénoncé les politiques natalistes du gouvernement Bourassa (« bébé bonus » pour lutter contre le taux de natalité le plus bas du Dominion).

Puisque chaque nouvel enfant canadien « ajoute un fardeau disproportionné à la planète », il était surprenant, écrivait Suzuki, que personne n’ait fustigé Robert Bourassa.

Aujourd’hui, gageons qu’il y aurait débat.

Fécondité au bleu

Cette semaine, un couple d’élus féconds, Marwah Rizqy et Greg Kelley, s’est présenté au Salon bleu avec son nouveau-né. Le père a même posé une question avec l’enfant sur le ventre, première réjouissante, (comme l’a bien expliqué ma collègue Josée Legault).

Mais c’est à ce moment – moi, le rabat-joie – que je me suis mis à repenser à Lignes de fuite et à mes conversations avec de jeunes adultes.

J’ai eu envie de m’entretenir avec des parlementaires qui sont devenus parents récemment. Lesquels, logiquement, ne peuvent souscrire aux thèses anti-natalité. Pourquoi ? La politique n’est-elle pas, précisément, « le goût de l’avenir », selon la belle formule du sociologue allemand Max Weber ?

Que diraient-ils aux jeunes refusant d’enfanter pour des raisons environnementales ? Ceux-ci n’ont-ils pas raison de désespérer lorsque le secrétaire général des Nations Unies António Guterres évoque – il l’a fait à la COP15 cette semaine à Montréal – un « suicide collectif » ?

J’ai donc reçu Marwah Rizqy à Qub jeudi. La députée se proclame optimiste (on ne l’imagine pas autrement, a fortiori depuis qu’elle est mère), a foi en l’humanité, qui par ses technologies et décisions, saura trouver des solutions.

Elle comprend qu’on veuille alerter les États et la population sur les risques à l’horizon.

Mais attention au vocabulaire extrême, qui peut créer du désespoir. Il faut « faire preuve de prudence ». Le mot « suicide » par exemple, « il est chargé ».