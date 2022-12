Peut-on rescaper une vie mal démarrée?

Je suis rendue à 40 ans, et je sens très fort que si je ne fais pas quelque chose pour moi, je risque de me retrouver à 50 ans sans famille, sans amour et peut-être même sans amies. Je me permets de vous raconter mon histoire, même si elle n’est pas des plus roses, pour que vous puissiez peut-être m’aider à redresser les choses.

Je suis la troisième d’une famille de quatre enfants dont l’aîné et le cadet sont des garçons. Avec ma sœur qui n’a que deux ans de plus que moi, ça a toujours été la guerre. Plus belle et plus intelligente que moi, selon mon père, elle a tout fait pour que je ne porte pas ombrage à sa bienheureuse personne. Ma mère, elle, avait une préférence pour ses deux garçons qu’elle vénérait comme des dieux.

Nos parents ont divorcé alors que j’entrais dans l’adolescence. Ce fut un divorce épique tant ma mère avait décidé de varloper mon père pour lui soutirer jusqu’à son dernier sou et le mettre sur la paille, en même temps que d’user sa patience au point de le rendre presque fou. Nous les enfants on était pris en sandwich entre une furie d’un bord et un petit poulet qui se laissait plumer en faisant semblant que tout allait bien de l’autre bord.

Je me suis extirpée de ce marasme en allant vivre avec mon premier chum à 18 ans. Ce n’était pas l’idée du siècle, car on était deux écorchés vifs qui n’avions pas eu de bons exemples de vie de couple dans nos familles respectives et qui n’étaient pas équipés pour faire face aux nombreux défis d’une vie à deux. J’ai très mal vécu ma première rupture, car je me suis sentie abandonnée. Alors j’ai sauté sur le premier venu qui a frappé à ma porte ensuite.

Ma vie amoureuse s’est poursuivie de façon tout aussi désordonnée qu’elle avait commencé, mais jamais je ne prenais un temps d’arrêt pour réfléchir à ce que je voulais vraiment en faire, vu que j’avais besoin d’aimer pour me sentir en vie. Une chance qu’au plan professionnel les choses se passaient relativement bien, car sinon, je ne sais pas ce qu’il serait advenu de moi.

J’ai vécu ma énième rupture amoureuse il y a deux mois, un mois après avoir atteint mes 40 ans. Le hasard a voulu que mon frère cadet, qui avait décidé de renouer avec sa famille, m’invite à manger chez lui pour me présenter sa nouvelle femme et leur bébé de six mois pour que je reçoive, ce que j’appellerais, un choc tellurique.

Lui qui rayonnait de bonheur rendu à 35 ans, m’a raconté qu’il avait fait une grosse dépression cinq ans plus tôt, et qu’au lieu de se contenter d’une médication pour se soigner, avait décidé de faire une thérapie qui s’était échelonnée sur deux ans, et qui lui avait sauvé la vie. Devant son bonheur évident, je me suis demandé si je n’étais pas due moi aussi pour passer par le même chemin avant qu’il ne soit trop tard ? Mais j’ai tellement peur de ce que je risque d’y découvrir, que j’hésite encore.

Anonyme

Poser la question, est-ce que ce n’est pas y répondre ? Qu’avez-vous réellement à perdre de plus que ce que vous avez déjà perdu à ne rien faire, en laissant défiler votre vie sans y prendre vraiment de plaisir, pour aboutir au même constat d’échec, relation après relation ? Je comprends que l’exercice vous fasse peur, mais s’il a pour avantage de vous débarrasser, comme ce fut certainement le cas de votre frère, de tous les reliquats d’un passé familial difficile, pour vous permettre d’entrer dans une ère de vie plus sereine et plus harmonieuse, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire l’effort requis ?