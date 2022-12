Pour certains enfants, le Rouge et Or est le vrai père Noël

De nombreuses familles se demandent si elles pourront mettre des cadeaux sous l’arbre de Noël cette année; à Québec, des joueurs du Rouge et Or s’impliquent pour s’assurer du bonheur des enfants.

Alors que l’inflation ne cesse de gruger les budgets, certaines familles dont les revenus sont précaires ont reçu samedi une aide inespérée.

De 8h à 10h, deux cents jeunes provenant de milieux défavorisés ont pu faire le tour du magasin de jouets Benjo et choisir les cadeaux de leurs rêves.

Organisé par l’organisme communautaire Pignon Bleu, l’événement faisait appel à la générosité des joueurs de l’équipe de football Rouge et Or.

20 000 $ en don

200 enfants disposant chacun d’une somme de 100 $ ont ainsi pu faire le tour du magasin Benjo pour acheter leurs cadeaux.

Les enfants étaient par ailleurs accompagnés par une vingtaine de bénévoles et autant de membres de l'organisation du Rouge et Or Football.

«Oui, c’est beaucoup de travail, mais quand on voit le bonheur et le sourire des enfants, c’est merveilleux de le faire», se réjouit Alain Rioux, organisateur de l’événement.

Pour Maxym Lavallée, joueur demi-défensif pour le Rouge et Or, c’est l’occasion de donner au suivant.

«Quand j’étais jeune, je demandais un cadeau, puis je l’avais. Mais c’est pas nécessairement la même chose pour eux, puis je trouve que c’est tellement un bel organisme, un bel événement pour donner du bonheur aux gens, donc c’est vraiment l’fun d’être ici», mentionne-t-il.

Le joueur a ainsi fait le bonheur d’une jeune fille, Sarah, qui est une admiratrice inconditionnelle de la célèbre série de magie Harry Potter.

«Je crois que je vais acheter des affaires sur la nature là-bas, un peu de livres de Harry Potter et ça, un costume de Harry Potter», détaille-t-elle.

Les bras chargés de cadeaux, les enfants ont ensuite été conviés à un brunch de Noël au restaurant Tomas Tam.