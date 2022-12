Rendre justice

C’est pour découvrir des mondes qu’elle ne connaît pas et qui méritent d’être mis en lumière qu’Isabelle Tincler a commencé à faire du documentaire.

GTI : groupe tactique d’intervention, Autistes, bientôt majeurs, Autiste, maintenant majeur, Montréal sous surveillance, Être famille d’accueil, Autiste, amour et amitié ne sont que quelques-unes des séries dans lesquelles elle nous a plongés. Elle présente actuellement L’appartement 5 (Crave) qui témoigne d’une disparition. Et cet hiver, il y aura le documentaire J’ai perdu mon bébé. Curieuse de l’intimité du quotidien avec ses joies et ses peines, elle embrasse ses projets avec la volonté de faire changer les choses. C’est le cas de la troublante série Face au diable de la Côte-Nord, une enquête sur un prédateur qui derrière sa soutane d’oblat a fait des ravages. Plusieurs victimes, Blancs comme Innus, témoignent pour une première fois.

Quand on tient une histoire aussi saisissante, dans le contexte où les séries d’enquêtes ont la cote, doit-on faire vite pour en conserver l’exclusivité ?

Il y a surtout une volonté de bien faire les choses. Dans ce cas-ci, le livre de Magalie Lapointe, Le diable de la Côte-Nord, existait. On sent qu’il y a effectivement un engouement pour les histoires qui ont été balayées dans un petit encart. Ce sont des drames qui ont chamboulé des familles entières sur des générations. Nous nous devions de traiter toutes ces histoires avec respect.

Photo fournie Hugo Généreux

Pourquoi avoir choisi de mener cette quête à trois protagonistes ?

Il était clair qu’on voulait raccrocher quelqu’un de la communauté innue à Magalie. Pour Jani (Bellefleur-Kaltush qui est cinéaste), c’est devenu une quête et une trame intergénérationnelle. L’idée d’ajouter Michel Jean était d’avoir sa teinte et sa façon d’aborder les protagonistes à la J.E. Les trois énergies s’emboîtaient parfaitement. Pour ce dossier, on a soulevé des pierres monumentales : déportations, agressions sexuelles, détournement d’argent. C’était trop lourd pour une seule personne. Mon rôle était de dispatcher et de tenir l’émotivité de tout ça. Jani a été confronté à beaucoup d’émotions. Magalie, qui a adopté la région, aussi.

Même après sa mort, le père Joveneau divise encore les familles. Comment avez-vous réussi à convaincre tant de témoins de se confier pour la première fois ?

La communauté (La Romaine) est assez petite et Jani est connue. Tout le monde a été prévenu. Ce sont les personnes qui nous ont signalé leur envie de nous parler. Nous sommes allés trois fois dans la communauté. Nous avons respecté leur rythme. Nous avons parlé aux survivants, montré notre empathie. Nous les avons rencontrés sans caméra. Nous avons respecté leur refus comme nous les avons écoutés et crus. C’est vraiment un travail d’équipe. Le cercle de partage auquel nous avons assisté n’était pas organisé par la production. C’est un énorme privilège que nous ont offert les survivantes Simone Bellefleur et Noella Mark, même si nous ne sommes pas de la communauté et qu’il y avait des hommes dans notre équipe. C’est extrêmement secret et privé. C’est avec une grande humilité que nous l’avons filmé. Même si c’était en innu, nous pouvions ressentir leur souffrance.

La série est extrêmement bien documentée. Les archives sont nombreuses. Quelles étaient les stratégies de ce prédateur ?

Il est arrivé tôt dans les communautés et a sédentarisé les Innus. Ils n’avaient aucune référence, donc pour eux, ses agissements étaient la normalité. Ils ont été pris sous son emprise, dans un cercle vicieux sans fin. L’isolement des survivants y est aussi pour quelque chose. Avoir vécu à cette époque dans ces conditions, j’aurais sûrement subi la même chose. Il était charismatique avec son rire, sa personnalité. Il s’est rendu indispensable en devenant la référence pour les démarches gouvernementales, pour les chèques, pour n’importe qui.

Quand on participe à une série comme celle-ci, est-ce qu’on attend des résultats, des changements ?

L’accès au presbytère (où vivait Joveneau et où se trouvent des documents) était une étape importante. Au-delà de la journaliste qu’elle est, Magalie poursuit une quête qui ne finit pas. Elle veut assister à sa démolition. Des histoires comme celle-là, il faut les raconter. Jani souhaite aussi nous conscientiser pour qu’on ne voie plus les gens de sa communauté comme des victimes. Ils aiment rire. Les survivants sont des forces de la nature. Ils veulent faire avancer les choses pour la prochaine génération. Simone et Noella ont un projet de maison de thérapie. Mon rôle est de montrer les faits qu’on me donne et d’espérer qu’il y ait des avancées. J’espère offrir un moyen d’aller vers le chemin de la guérison.

Face au diable de la Côte-Nord Disponible sur VRAI.