Retour des party des Fêtes: 5 trucs pour mieux communiquer

Cette année, plusieurs personnes attendent avec impatience l’arrivée du premier vrai temps des Fêtes en trois ans. Cela dit, les risques de contracter ou de propager un des nombreux virus en circulation peuvent être très préoccupants. Le Journal a donc fait une compilation des meilleurs conseils pour vous permettre d’évaluer vos besoins et de les communiquer le plus aisément possible à vos proches.

Voici quelques pistes de réflexion pour vous permettre de célébrer à votre rythme et en santé cette année.

1) Se poser des questions

Tout d’abord, il est primordial de se questionner sur son niveau de confort et surtout d’inconfort en prévision des festivités.

«Avant même de pouvoir s’exprimer aux autres, il faut savoir où on se situe, ce qui nous rend confortable, ce qu’on craint», relate Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et conférencière.

Établir ses propres limites, ses besoins et ses désirs permet de mieux exprimer aux autres comment nous respecter et d’éviter des situations qui pourraient nous rendre mal à l’aise.

2) Informer à l’avance

Informer d’avance notre hôte de la situation peut éliminer une grande part d’anxiété. Si on préfère garder nos distances, c’est possible de planifier des places précises à la table afin de demeurer à l’écart. Il est également recommandé de s’informer à propos des mesures qui seront appliquées et au besoin, d’en proposer. Rappeler d’emblée notre indisposition à donner des accolades ou des bises peut également éviter des gestes maladroits de la part d’autres invités.

3) Mettre ses limites

Afin de bien vivre son temps des Fêtes, il est important de mettre ses limites et d’exprimer clairement ses contraintes. Si on ne se sent pas à l’aise de participer à un souper où plusieurs personnes ne sont pas vaccinées, on peut proposer de festoyer dans un endroit où la distanciation est possible. On peut aussi opter pour le port du masque en tout temps et rappeler qu’il s’agit d’une décision personnelle pour s’assurer de demeurer en santé tout au long de la période des Fêtes.

4) Éviter l’isolement

Particulièrement pendant la période des Fêtes, l’isolement pèse lourd sur de nombreux Québécois. C’est pour cette raison qu’il est préférable de suggérer des pistes de solutions aux membres de notre famille inquiets à l’idée de se rassembler plutôt que de simplement retirer leurs places à la table.

«Certaines personnes auront envie de célébrer, mais pas de voir 15 personnes à la fois», explique Dre Georgia Vrakas, psychologue et professeure au département de psychoéducation de l’UQTR, campus de Québec.

Pour pallier cette contrainte, on peut tout simplement proposer de se rassembler en plus petits groupes.

5) Organiser soi-même un évènement

Si vous n’êtes pas à l’aise de rencontrer les membres de votre famille à l’intérieur, organiser une activité extérieure peut permettre de fêter autrement.

«On peut penser à proposer des activités avant même de recevoir des invitations. Ça peut être une façon d’être très proactif», propose Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et conférencière.