Saint-Charles-sur-Richelieu: deuxième jour de festivité chez les Hells

Le party d’anniversaire de fondation du chapitre montréalais des Hells Angels se poursuivait hier sous haute surveillance policière à Saint-Charles-sur-Richelieu.

Des voitures banalisées et des plaques d’immatriculation d’autres provinces ont pu être aperçues samedi après-midi dans les rues de la petite municipalité de la Montérégie à l’occasion du 45e anniversaire de fondation du premier chapitre de l’organisation au Canada.

Thierry Laforce / Agence QMI

Des centaines de motards avaient prévu prendre part à cet événement important du groupe criminel nécessitant une présence policière accrue, notamment dans les restaurants et les bars du secteur.

Cette surveillance devrait se poursuivre jusqu’à ce soir, notamment en lien avec l’opération CENTAURE pour contrer la violence armée.

Thierry Laforce / Agence QMI

« C’est important pour nous de rassurer la population. Quand ils voient un Hells manger au restaurant, c’est rassurant de voir un policier aussi », explique un agent de la Sûreté du Québec (SQ) chargé de surveiller le repaire des motards.

Hôtels complets

Au moins cinq hôtels de la Montérégie joints par le Journal affichaient complet samedi. L’hôtel Rive gauche et le motel Le Transit, situés près du repaire des Hells, n’acceptaient plus les réservations ; leurs chambres étant en grande partie occupées par les motards.

Thierry Laforce / Agence QMI

Samedi soir, au moins cinq voitures banalisées barraient la route aux navettes des Hells Angels pour un contrôle policier sur le 4e rang Nord. Une cinquantaine de véhicules appartenant aux motards étaient aussi stationnés devant le repaire du chapitre South.

C’est vers 15h que le party a vraiment commencé. Pendant que le soleil se couchait, la propriété vibrait sur les airs déjantés d’un band engagé pour l’occasion.

Thierry Laforce / Agence QMI

Généralement, ils arrivent vers la fin de l’après-midi. Là, on fait un barrage policier et on contrôle tous ceux qui passent. On les surveille », indique le policier.

Une immense toile noire avait été installée à l’entrée de la cour pour empêcher la police et les curieux de voir ce qu’il se passe à l’intérieur. Une grande tente blanche avait également été montée pour accueillir les membres de partout au Canada.

Moins d’infractions

En 2018, plus de 300 constats d’infraction avaient été remis lors du grand rassemblement « Canada Run » au même repaire de Saint-Charles-sur-Richelieu.

Thierry Laforce / Agence QMI

Cette année, les policiers s’attendent à remettre beaucoup moins de constats d’infraction en raison de la température.

« En été, on s’attend toujours à ce que plusieurs infractions soient commises, parce que les motards arrivent à moto. En hiver, comme c’est le cas ce week-end, les Hells arrivent par navette avec des chauffeurs désignés, donc on remet moins de constats », affirme l’agent.