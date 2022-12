Championnat mondial junior: situation différente pour Nathan Gaucher et Zachary Bolduc

MONCTON | Nathan Gaucher et Zachary Bolduc ne vivent probablement pas le même niveau d’anxiété en ce moment.

D’un côté, Gaucher a l’expérience du Mondial junior et regardera le match de dimanche face aux étoiles U Sports depuis les gradins, en compagnie de huit autres joueurs dont la place est presque confirmée, soit Connor Bedard, Shane Wright, Logan Stankoven, Dylan Guenther, Olen Zellweger, Zack Ostapchuk, Brandt Clarke et Ethan Del Mastro.

NE RIEN TENIR POUR ACQUIS

« Je dirais pas que j’ai l’impression que ma place est acquise, mais peut-être qu’ils ont vu ce qu’ils avaient à voir de moi et ils veulent en voir d’autres qui se battent entre eux », a-t-il tout d’abord déclaré, avec prudence.

Un collègue lui a alors fait remarquer qu’il n’y avait peut-être pas de meilleur endroit pour être laissé de côté que pendant le camp d’Équipe Canada junior.

« Tant mieux. Je suis content si c’est ça. S’ils me voient dans l’alignement, c’est un plus et je vais leur prouver qu’ils ont raison. »

PRÊT À TOUT

De l’autre côté, Bolduc tentera de prouver qu’il mérite l’une des très rares places disponibles à l’attaque.

« Il ne faut pas oublier que c’est Équipe Canada junior et que ce seront les 23 meilleurs joueurs au pays qui vont faire l’équipe. C’est une formation dure à percer, mais je sais que je suis capable de le faire. Je suis prêt à jouer n’importe quel rôle. Aujourd’hui (samedi), à l’entraînement, j’ai été utilisé un peu en désavantage numérique, ce que je n’ai pas la chance de faire à Québec. Je suis un joueur intelligent et je suis capable de m’adapter ».

Jordan Dumais, Zach Dean, Joshua Roy, Tyson Hinds, William Rousseau et Evan Nause seront les autres de la LHJMQ en action.