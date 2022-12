Sur les pas des Amérindiens à Mont-Saint-Hilaire

Près de la montagne se dresse la Maison des peuples autochtones, auparavant nommée la Maison amérindienne. Lors de mon arrivée, un chaleureux feu de camp était allumé près de l’entrée.

À l’intérieur, Audrey Renaud, qui œuvre pour l’institution muséale depuis plusieurs années, accueillait des visiteurs avec un chant de bienvenue abénakis au rythme du tambour. Le groupe est venu pour un atelier de fabrication de capteurs de rêves.

Le parc de l’Érablière

Sur le même terrain se trouve une érablière ancestrale aujourd’hui préservée. Les lieux ont vraisemblablement été fréquentés par les Premières Nations, pour y récolter et transformer l’eau d’érable.

Cette pratique existait donc déjà avant l’arrivée des Européens. Une exposition dans une des salles du musée en fait l’illustration.

Ce devoir de mémoire a mené à la consécration patrimoniale du site en 2008. Ainsi, le parc de l’Érablière, propriété de Ville de Mont-Saint-Hilaire, et la Maison des peuples autochtones sont reconnus par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

L’érablière urbaine est traversée par deux petits sentiers. Chemin faisant, des bornes illustrées nous font connaître les différentes variétés d’érable et le milieu naturel. Un carnet d’expédition sous forme de quiz rend la randonnée encore plus captivante.

Délices et découvertes

Après avoir emprunté le sentier du Grand Pic, je suis entré au Café Le Mishtan pour déguster une tarte sans croûte atikamekw, légèrement sucrée à l’érable. Avec une tisane ronce petit-mûrier, c’était un délice.

Sous le même toit, on découvre la boutique suscitant l’émerveillement avec ses bijoux, ses paniers d’écorce ou ses livres. Il y a là de quoi nous inspirer pour un cadeau de Noël. Tout près, on continue de suivre les pas des Autochtones avec l’exposition sur les origines de la récolte d’eau d’érable.

Notre incursion se poursuit au Salon Riopelle où sont en montre œuvres et articles de l’artiste ayant fréquenté les Premières Nations. Dans une salle voisine, on s’attarde aux tableaux illuminés de l’artiste abénakise-wendat Christine Sioui Wawanoloath. C’est un voyage éblouissant dans l’imaginaire autochtone.

LA MAISON DES PEUPLES AUTOCHTONES

Parc de l’érablière : sentiers d’interprétation

sentiers d’interprétation Expositions permanentes : le Salon Riopelle, De l’eau à la bouche (découverte de l’eau d’érable)

le Salon Riopelle, De l’eau à la bouche (découverte de l’eau d’érable) Exposition temporaire : Dans l’œil du lièvre, artiste abénakise-wendat

Dans l’œil du lièvre, artiste abénakise-wendat Entrée : 8 $ par adulte

8 $ par adulte Visites guidées avec contes et légendes (sur réservation) : 10 $

10 $ Atelier de fabrication de capteurs de rêves

Info : maisonautochtone.com

Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.