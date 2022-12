Télé nostalgie: deux enfances différentes pour James Hyndman et René Richard Cyr

Covedettes de la nouvelle fiction Fragments, écrite par Serge Boucher et réalisée par Claude Desrosiers, les comédiens James Hyndman et René Richard Cyr ont des souvenirs télé encore frais en mémoire, mais qui n’ont pas été créés par les mêmes émissions ni les mêmes moments. Retour sur deux enfances différentes.

• À lire aussi: «Fragments» sur ICI TOU.TV EXTRA: une autre grande aventure humaine signée Serge Boucher

Quelles émissions jeunesse vous ont marqués ?

J.H. : Bobino, tous les jours en rentrant de l’école ! Sol et Gobelet : l’émission n’a pas pris une ride tant elle était extraordinaire. Et La Souris verte.

R.R.C. : Je suis de la génération de La Boîte à surprise. Il n’y avait alors pas de véritable prétention pédagogique ; c’était la fête, la joie, l’imagination au pouvoir. J’adorais La Ribouldingue, principalement à cause de Paillasson (Jean-Louis Millette). J’aimais aussi Le Major Plum Pouding avec le méchant Aristide Cassoulet (Gaétan Labrèche) et Marie Quat’Poches avec la naïve Naphtaline (Gisèle Mauricet). Oh, j’oubliais mes chiens préférés : Grujot et Délicat.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

J.H. : Je me souviens des soupers en famille devant la télé, le vendredi soir, à regarder Tarzan.

R.R.C. : Ces moments entre la fin des classes et le souper que ma mère nous préparait. Je peux même vous dire que dans mes souvenirs, Au pays des géants a des effluves de hamburger.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

J.H. : Oui, chacune des chansons des émissions pour enfants que j’aimais.

R.R.C. : Je suis capable de chanter plusieurs thèmes d’émissions de La Boîte à surprise, mais aussi Miniféee, Robin Fusée, L’incroyable Hulk, Capitaine America, et j’en passe.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

J.H. : J’aime l’enfance, jouer avec les enfants, passer du temps avec eux, lire aux enfants, faire des activités, mais « jouer pour les enfants », pas du tout !

R.R.C. : Tous les méchants ! J’aurais aimé jouer le docteur Zachary Smith dans Perdus dans l’espace.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

J.H. : Je ne la regarde pas, mais ce que j’apprécie dans les émissions d’autrefois, c’est la liberté formidable qu’on y trouvait.

R.R.C. : N’ayant pas d’enfant, je serais bien malvenu de la commenter puisque je ne la connais pas. Mais cela ne m’empêche pas de célébrer chaque année la formidable Soirée Mammouth. Je suis aussi fortement impressionné et ému par les jeunes qui participent à 100 génies.

♦ Les cinq premiers épisodes de la série Fragments sont offerts sur ICI Tou.tv Extra. Les cinq suivants seront déposés le 15 décembre.