Déplacement des séances: un «vrai casse-tête» pour plusieurs conseils de quartier de la Ville de Québec

Placés devant le fait accompli par la Ville de Québec, des conseils de quartier demandent au maire Bruno Marchand de reporter à septembre le début de son projet pilote qui prévoit le déplacement des séances du conseil municipal le mardi.

Plusieurs administrateurs de conseils de quartier, joints par Le Journal, ont été pris de court par l’annonce du maire de Québec lundi. Afin de favoriser la conciliation travail-famille des élus, ce dernier a confirmé que les séances du conseil municipal débuteraient plus tôt, à 15 h au lieu de 17 h, et auraient lieu le mardi au lieu du lundi, à compter du mois de février 2023.

Or, pas moins de 14 des 28 conseils de quartier tiennent aussi leurs assemblées le mardi (10 le font en tout temps, 4 à l’occasion) et comptent eux aussi sur la présence des élus municipaux qui y siègent afin de discuter de nombreux enjeux locaux.

Dès le lendemain de l’annonce du maire, le conseil de quartier de Saint-Sacrement a adopté une résolution pour demander à la Ville de retarder l’entrée en vigueur de son projet pilote qui chambarde les habitudes de nombreux conseils de quartier, lesquels devront inévitablement modifier leur calendrier.

Changement trop rapide

Les locations de salles et les agendas de tout un chacun — décidés longtemps à l’avance — ne peuvent être bousculés à si brève échéance, plaide-t-on. On craint aussi le désengagement de bénévoles qui ne seront pas nécessairement disponibles un autre soir.

« Ça n’a pas d’allure », peste le président du conseil de quartier de Saint-Sacrement, Bertrand Gemme. Il ne s’oppose pas à un tel changement d’horaire, sur le fond, mais il déplore son entrée en vigueur « hâtive », sans aucune consultation.

« La Ville est en train de travailler pour changer les procédures avec les conseils de quartier. Ils veulent plus d’interactions [avec nous]. C’était leur premier test et ils l’ont échoué. J’ai eu beaucoup d’échanges avec d’autres conseils de quartier qui vont déposer des résolutions similaires à la mienne », a-t-il affirmé.

Un « travail bâclé », dit Villeneuve

M. Gemme se range ainsi derrière le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, qui déplorait mercredi un « travail bâclé » et l’effet domino sur les conseils de quartiers. M. Villeneuve demande aussi à l’administration Marchand de refaire ses devoirs et de différer ce projet « mal attaché », contrairement aux élus d’Équipe Priorité Québec et de Transition Québec, qui ont l’intention de l’appuyer lorsqu’il sera soumis au vote prochainement.

La présidente du conseil de quartier de Maizerets, Marie-Hélène Deshaies, critique elle aussi l’absence de consultation et évoque un « manque de considération » à l’égard des bénévoles qui s’investissent au sein de ces instances.

« Ça fait beaucoup de monde qui va devoir changer son agenda. Soit ils ont oublié qu’on existait, soit ils ont dit : “C’est pas grave, ils vont s’adapter”. »