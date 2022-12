Une erreur policière gâche un procès dans un dossier d'agression sexuelle

Une femme dont le témoignage contre son agresseur allégué s’est étalé sur cinq semaines se dit anéantie par l’arrêt soudain du procès criminel à la suite d’une bourde policière.

« Je me suis vraiment sentie abandonnée. Il faut que tu te battes pour tout, et là, c’est à recommencer à zéro », peste Johanie Bellemare St-Georges.

Le 30 novembre dernier, la poursuite a demandé un arrêt des procédures au procès devant jury de son agresseur allégué, Daniel Laframboise, qui durait depuis septembre au palais de justice de Rouyn-Noranda.

Cette décision a eu un effet choc en Abitibi-Témiscamingue, où les médias locaux ont suivi l’affaire depuis l’arrestation de l’homme de 54 ans. Il faisait face à six chefs d’accusation, dont agressions sexuelles avec lésions.

Trois plaignantes apparaissaient au dossier, mais l’une d’elles a perdu la vie durant les procédures.

L’autre ne peut être identifiée sous un ordre de la Cour. Mme Bellemare St-Georges a pour sa part fait lever l’ordonnance de non-publication sur son identité.

Capture d’écran TVA Nouvelles

Personnages inventés

La femme de 38 ans aurait vécu l’enfer pendant 11 ans, entre 2007 et 2018, sous le joug de l’homme qui l’aurait hébergée à son domicile familial, alors qu’elle vivait une période difficile.

Selon la théorie de la poursuite, Laframboise aurait manipulé ses victimes entre autres à partir de plusieurs personnages inventés de toutes pièces qui leur envoyaient des milliers de courriels, les incitant à entretenir avec lui des rites de BDSM (bondage et discipline, domination et soumission, sadisme et masochisme).

« Depuis que j’ai dénoncé, j’ai subi quatre ans et demi de traumatismes judiciaires. Puis maintenant, ça », laisse tomber la plaignante, secouée par l’arrêt du procès.

Preuve manquante

Une erreur d’une enquêtrice au dossier serait à l’origine de cette fin tant abrupte qu’inattendue.

Elle n’aurait pas soumis tous les éléments de la preuve à la défense dans les délais opportuns.

La nouvelle a été brutale pour la plaignante qui croyait pourtant que sa cause allait bon train. Elle s’est sentie solide, lors de son témoignage.

« Je comprends que l’erreur est humaine, mais pour une victime, pour moi, la conséquence est inhumaine », dit-elle.

Mme Bellemare St-Georges a témoigné pendant 15 jours, étalés sur cinq semaines, des atrocités que Laframboise lui aurait fait subir.

« C’est la pire expérience de ma vie, après ses sévices. Et j’aurai peut-être à la subir une autre fois. Ça n’encourage pas les victimes à dénoncer », s’insurge celle qui dit néanmoins être prête à témoigner une seconde fois si la poursuite dépose de nouvelles accusations, dans le délai d’un an prévu par la loi.

Cette affaire survient deux ans après la publication du rapport Rebâtir la confiance par Québec, au sujet de l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale.

Mme Bellemare St-Georges veut d’ailleurs étaler les failles du système « pour toutes les victimes qui n’en ont pas la force. J’ai envie que les choses changent. »

Un pas de reculons

« C’est aberrant de voir une situation comme ça. C’est vraiment un pas de reculons », appuie Andréane Brouard, intervenante du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS).

Elle qualifie la plaignante qu’elle a suivie au fil de la judiciarisation de « résiliente » et « combattante ».

Laframboise n’est pas tiré d’affaire. Il doit faire face à la justice dans un dossier connexe, dans lequel il est accusé de s’être fait passer pour autrui, et de menaces et d’entrave.