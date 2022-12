25 concerts pour Noël

La saison des concerts de Noël est lancée. On retrouve des classiques, comme Casse-Noisette, des propositions symphoniques, traditionnelles, à saveur pop, des contes modernes et des spectacles pour les enfants. Voici une liste de 25 événements qui animeront Québec et Montréal d’ici la fin du mois de décembre.

Décembre

Photo d'archives, Martin Alarie

Québec Issime présente sa grande fresque du temps qui se déroule dans le village d’Onésime Lemaire et qui met en vedette 24 artistes qui interprètent plus de 60 chansons.

► Théâtre Maisonneuve, Place des Arts, Montréal, jusqu’au 29 décembre

Casse-Noisette

Tradition en place depuis 1964, les Grands Ballets présentent Casse-Noisette créé par le chorégraphe Fernand Nault avec des danseurs et la présence d’un orchestre pour interpréter la célèbre partition de Tchaïkovski.

► Salle Wilfrid-Pelletier, Place des Arts, Montréal, jusqu’au 30 décembre

Les Contes à passer le temps

Photo fournie par Cath Langlois

Six acteurs mettent en scène des textes originaux autour de Noël et inspirés par cinq quartiers de Québec dans le décor de la Maison historique Chevalier et avec la présence d’un bar à desserts.

► Maison Chevalier, Québec, jusqu’au 30 décembre

Le Messie de Haendel

L’Orchestre classique de Montréal, sous la direction du chef Simon Rivard, propose, avec quatre solistes et les chœurs Les filles de l’Île et les Chantres musiciens, le célèbre Oratorio de Haendel.

► Oratoire Saint-Joseph, Montréal, 13 décembre

Hymnes à la vierge

L’ensemble anglais The Tallis Scholars, sous la direction de Peter Phillips, chante les plus belles œuvres, de la Renaissance à aujourd’hui, qui rendent hommage à la Vierge Marie.

► Salle Bourgie, Montréal, 13 décembre

Holiday Favourites and Classic Hits

La formation disco-pop antillaise Boney M., derrière les succès Daddy Cool, Rivers of Babylon et Rasputin, présentera les titres de Noël que l’on retrouve sur son album Christmas Album lancé en 1981

► L’Olympia, Montréal, 14 décembre

Chantons Noël avec Rafael Payare

Photo fournie par Antoine Saito

Sous la direction du chef Rafael Payare, l’Orchestre symphonique de Montréal, le Chœur de l’OSM et les Petits Chanteurs du Mont-Royal interpréteront des œuvres symphoniques associées à la période des Fêtes.

► Maison symphonique de Montréal, 14 et 15 décembre

Le Noël de Charlie Brown

Le trio jazz de Taurey Butler reprendra les airs du célèbre album A Charlie Brown Christmas de Vince Guaraldi. Un chœur d’enfants se joindra au trio pour le spectacle du 15 décembre.

► Salle Bourgie, Montréal, 14, 15 et 16 décembre

Jeunesse d’hier et d’aujourd’hui fêtent Noël !

Joël Denis, Christine Chartrand, Suzie Villeneuve, Michaël Girard et David Corriveau, entourés de musiciens, chanteront les chansons classiques et traditionnelles des Noëls du passé et présents, lors d’un spectacle familial.

► Cabaret du Casino de Montréal, 15 décembre

Noël en chœur

L’Orchestre symphonique de Québec, sous la direction du chef invité Jean-Sébastien Vallée, et son Chœur offrent, avec le ténor Éric Laporte, les grands classiques de Noël.

► Grand Théâtre de Québec, 15 et 16 décembre

Noël jazzé

Le saxophoniste Rémi Bolduc et son trio, constitué du pianiste François Bourassa, du bassiste Ira Coleman et du batteur Jim Doxas, proposent des chansons de Noël en mode jazz.

► L’Anglicane de Lévis, 16 décembre

Noël Symphonique... en famille

Photo d'archives, Chantal Poirier

Marc Hervieux, Marie-Ève Janvier, Nathalie Choquette, Michaël Girard, Patrick Normand et des personnes de leur entourage célébreront Noël en famille avec la Sinfonia de Lanaudière et la chorale des jeunes chanteurs de Laval.

► Maison symphonique de Montréal, 17 décembre

La Natività del Signore - Noël en Italie

Le chœur Les Rhapsodes propose un Noël à l’italienne avec les invités Mary Bewitch (soprano), Luce Vachon (mezzo-soprano), Éric Laporte (ténor), Philippe Magnan (hautbois et cor anglais) et Marc d’Anjou (orgue).

► Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm, Québec, 17 décembre

Swing le Temps des Fêtes avec Tea for 20’s

L’ensemble Tea for 20’s propose un spectacle de Noël dansant avec La Swing Ambassade où l’on retrouvera les standards en français et en anglais et où le ragtime se mélangera à la musique traditionnelle.

► Salle d’Youville, Palais Montcalm, Québec, 17 décembre

Le Petit Noël de Québec Issime

Québec Issime propose un spectacle pour les 2 à 8 ans dans le décor de son spectacle Décembre, où les lutins et la Fée des étoiles attendent la visite du père Noël.

► Théâtre Maisonneuve, Place des Arts de Montréal, 17 et 18 décembre

Montréal Guitare Trio

L’ensemble de guitares montréalais reprendra, avec ses couleurs, Casse-Noisette de Tchaïkovski, The Nightmare Before Christmas de Danny Elfman, A Charlie Brown Christmas de Vince Guaraldi et d’autres musiques de Noël.

► Théâtre Petit-Champlain, Québec, 18 décembre

Le cristal du temps

Photo courtoisie

Nicolas Noël, le « vrai » père Noël, offre un spectacle où il racontera et chantera ses meilleures histoires dans une ambiance féérique.

► Théâtre Petit-Champlain Québec 18 décembre

► Théâtre Jean-Duceppe, Montréal 27 et 30 décembre

Judi Richards et ses filles

Judi Richards et ses filles Karine et Sarah-Émilie proposent, avec leurs harmonies vocales, des classiques et incontournables de Noël. Un spectacle toutes générations avec la présence d’Annie Deschamps, troisième fille de Judi, et d’Alba Santos-Deschamps, fille de Karine.

► Théâtre Petit-Champlain, Québec, 19 décembre à 20 h

La Chorale de Y’a du monde à messe

La Chorale de l’émission Y’a du monde à messe, de Christian Bégin, est de retour, après plusieurs Noëls contraints, avec son party des fêtes à la bonne franquette avec des cantiques et classiques festifs.

► Salle Albert-Rousseau, Québec, 19 décembre

Oratorio de Noël de J.S. Bach

L’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction du chef invité argentin Leonardo Garcia Alarcon, quatre solistes et le Chœur de l’OSM, présenteront l’Oratorio de Noël de Johann Sebastian Bach.

► Maison symphonique de Montréal, 21 et 22 décembre

In the Christmas Mood

Le légendaire Glenn Miller Orchestra présentera, avec ses 18 musiciens et chanteurs, les Santa Claus is Coming to Town, Let It Snow, Jingle Bells, Frosty The Snowman et autres pieces classiques de leur répertoire.

► Maison symphonique de Montréal, 23 décembre

Ari Cui Cui et les patins magiques

Photo Christian Bergeron

Ari Cui Cui et son ami le Boulanger Joyeux célèbrent les sports d’hiver dans un spectacle où elle affrontera ses peurs pour accéder à son rêve de petite fille de patiner sur la glace.

► Théâtre Jean-Duceppe, Montréal, 26 décembre

► Impérial Bell, Québec, 29 décembre

Parapapam

Photo d'archives, Agence QMI

Guylaine Tanguay, Roch Voisine et Alexandre Da Costa s’unissent pour un voyage en musique dans le monde féerique de Noël. Ils seront accompagnés par l’Orchestre symphonique de Longueuil, les Petits Chanteurs du Mont-Royal et la soprano Giorgia Fumanti et le baryton Vladimir Korneev.

► Maison Symphonique de Montréal, 26 au 30 décembre

Prenez place à l’orgue Casavant pour la période des Fêtes

L’organiste titulaire de la Basilique, accompagné par deux choristes, interprétera, lors d’un concert de 60 minutes, un répertoire de Noël spécialement préparé pour l’occasion, près de l’orgue Casavant.

► Basilique Notre-Dame, Montréal, 27 au 30 décembre

La mémoire du temps des Fêtes

Photo fournie par Annie Diotte

L’illusionniste Alain Choquette explore les frontières de l’imaginaire, mélangeant le féérique et le festif à sa magie, à travers des grands tableaux inspirés par les traditions liées aux fêtes de fin d’année.

► Salle Albert-Rousseau, Québec, 29 au 31 décembre