Bactéries et champignons, amis des plantes

Bacillus subtilis et Rhizophagus irregularis, vous connaissez ? Ce sont les noms scientifiques d’une bactérie et d’un champignon qui vivent en symbiose avec certains végétaux que nous cultivons dans nos jardins et potagers. Ces microorganismes bénéfiques se lient aux racines des plantes et leur permettent d’améliorer leur croissance et leur développement.

Bactéries

Photo fournie par Pro-Mix

On retrouve sur le marché horticole quelques produits appelés conditionneurs de sol ou biostimulants. Ils sont essentiellement composés de microorganismes bénéfiques tels que Bacillus subtilis, une bactérie qui vit dans le sol, souvent en association avec les racines des plantes. Cette bactérie produit des enzymes et d’autres substances qui favorisent la transformation et la solubilisation des éléments nutritifs qui sont ensuite absorbés par les plantes. Elle a également pour effet d’assurer une protection du système de racines des végétaux contre les bactéries pathogènes. D’autres espèces, comme Rhodopseudomonas palustris, sont des bactéries pourpres qui dégradent les matières organiques contenues dans les engrais, évitant ainsi leur putréfaction et le dégagement d’odeurs nauséabondes. On trouve aussi parfois dans certains biostimulants des levures bénéfiques telles que Saccharomyces cerevisiae, une espèce utilisée fréquemment pour la fabrication de la bière.

Mycorhize

Photo fournie par Hriush Adhikari

Depuis leur introduction sur le marché horticole canadien il y a quelques années, les produits à base de champignons mycorhiziens suscitent un fort engouement auprès des jardiniers amateurs. Et pour cause, puisque lorsqu’on les ajoute au sol des plates-bandes et du potager, ces produits améliorent de façon substantielle la croissance et le développement des plantes.

En termes plus précis, la mycorhize est une association entre une plante verte et un champignon filamenteux. D’origine gréco-latine, le mot mycorhize est composé des termes « myco », qui signifie « champignon », et « rhiza », signifiant « racine ». En nature, les racines de la plupart des plantes – plus de 80 % de tous les végétaux retrouvés en nature – sont étroitement liées à des champignons. Le mycélium des champignons agit comme une extension du système de racines des végétaux, permettant à ceux-ci de mieux pomper l’eau et les éléments nutritifs. On peut retrouver jusqu’à 100 kilomètres de mycélium dans un seul litre de sol ! Un seul individu de champignon peut produire plus d’un kilomètre de nouveau mycélium en 24 heures ! En retour, les plantes qui hébergent ces champignons leur fournissent des sucres pour assurer leur croissance et leur développement.

Grands bienfaits

Photo fournie par Gardener’s Path

Il est particulièrement avantageux d’ajouter des bactéries bénéfiques ou un champignon mycorhizien à la terre lors de la plantation des végétaux, particulièrement ceux qui sont comestibles. Ces microorganismes forment ce qu’on appelle la rhizosphère, une sorte de manchon microbien autour des racines des plantes qui permet à ces dernières de mieux s’approvisionner en eau et en éléments nutritifs, permettant entre autres d’obtenir une floraison et une fructification plus abondantes.

Par exemple, certaines études scientifiques ont démontré que la mycorhize augmente la croissance de certaines plantes de façon spectaculaire. Ainsi, à la pépinière de production de la Ville de Montréal, on a observé une augmentation de 400 % du taux de croissance de certains féviers. À l’Université Laval, on a remarqué une augmentation du diamètre du tronc des frênes de 62 %. L’utilisation de biostimulants microbiens a d’autres avantages indéniables :

– Elle diminue le recours aux fertilisants (jusqu’à 30 % moins d’engrais nécessaire dans le cas de la mycorhize).

– Elle réduit l’incidence des maladies des racines et le recours aux fongicides.

– Elle permet aux plantes de mieux survivre aux conditions environnementales stressantes (sécheresse, manque de soleil, etc.).

– Elle permet la production de plantes de qualité supérieure et améliore l’uniformité des récoltes.

Utilisation

Photo fournie par Albert Mondor

Les biostimulants à base de bactéries sont habituellement présentés sous forme de liquide. Ces produits doivent être mélangés à l’eau d’arrosage et fournis aux végétaux une à deux fois par mois durant la saison de végétation. Dans tous les cas, il est important de bien suivre la posologie indiquée sur le contenant.

Quant à la mycorhize, elle doit être utilisée lors de la plantation des végétaux. Une fois les plantes établies, il n’est pas utile d’en rajouter à leur base les années subséquentes. Il faut mettre le terreau contenant le champignon mycorhizien à proximité du système de racines des annuelles, des vivaces, des arbustes ainsi que des plantes légumières et fruitières. Toutefois, les racines de certaines familles de plantes ne peuvent pas être colonisées par ce champignon, c’est le cas notamment des crucifères (choux, brocoli, radis), des chénopodiacées (épinards) et des caryophyllacées (œillet). D’autres familles, telles les éricacées – dont font partie les azalées et les rhododendrons –, les pinacées, les bétulacées et les fagacées sont associées à des types de champignons différents qui n’appartiennent pas au genre Glomus. Par exemple, les racines des azalées, des rhododendrons et de nombreuses éricacées sont en symbiose avec des champignons mycorhiziens présents de façon naturelle dans leur milieu. Ainsi lorsqu’on plante des azalées et des rhododendrons dans un jardin, la tourbe et le compost qui composent leur terreau contiennent habituellement de grandes quantités d’hyphes et de spores de champignons. Parmi ceux-ci, on retrouve bien souvent des espèces de champignons qui s’associent aux racines des éricacées.

Entreposage adéquat

Les produits à base de microorganismes bénéfiques doivent être utilisés rapidement après l’achat. La survie des bactéries et champignons sera considérablement diminuée dans un contenant exposé au plein soleil – où la température peut parfois s’élever de façon importante – ou au gel. Lorsque conservés entre 4 et 25 degrés Celsius, les bactéries, levures et champignons peuvent survivre quelques années.