Benoit Dorais reconnaît une erreur, mais défend le bilan en habitation

Le responsable de l’habitation, Benoit Dorais, remercie Le Journal d’avoir trouvé des écueils dans le bilan de son administration, mais se défend tout de même d’y avoir inclus des logements avant qu’ils ne soient construits.

Selon une recension faite par notre Bureau d’enquête, sur les 13 122 logements sociaux et abordables que l’administration dit avoir réalisés en 4 ans, seulement un maximum de 4237 nouveaux logements est construit.

Par exemple, la Ville incluait dans son bilan 237 logements abordables qui ne seront finalement jamais réalisés.

Benoit Dorais reconnaît une erreur et promet qu’elle sera corrigée rapidement.

« On ne retournait pas dans le registre pour venir corriger. Là-dessus, je vous remercie, vous avez permis qu’on demande des correctifs et je l’ai fait dès que j’ai su », soutient-il.

D’autres modifications

En plus de retirer de son bilan les projets non réalisés, M. Dorais suggère aussi de préciser quelques écueils décelés par notre enquête.

Par exemple, 98 unités sont comptées deux fois ; une fois pour leur construction et une autre fois parce que l’acheteur a obtenu une subvention d’accès à la propriété.

« L’orientation que j’ai donnée c’est de l’indiquer dans le bilan, affirme-t-il. Ça arrive qu’il y ait une double comptabilité pour des raisons techniques. Ce sont des cas d’espèce, mais c’est très pertinent de l’indiquer. »

Il assure que la modification sera faite prochainement et que « les gens vont voir qu’il se peut qu’il y ait des cas ». Mais ceux-ci ne seront pas enlevés du total.

Une note similaire pourrait aussi être ajoutée pour les 89 chambres qui ont été comptées comme des logements à part entière dans des projets d’hébergement pour étudiants.

« Le plus honnête possible »

Bien qu’un nombre grandissant de promoteurs choisissent de payer la pénalité plutôt que de faire les logements abordables promis, Benoit Dorais juge qu’il n’est pas prématuré de mettre dans son bilan des unités qui ne sont pas construites.

« À l’émission du permis, nous, on pense que c’est l’affaire la plus honnête. C’est concret, il y a un promoteur qui est prêt à bâtir. Après le projet peut évoluer. Si le promoteur livre les unités, tant mieux on les a comptabilisées », affirme M. Dorais.

Il affirme que ce fait était déjà connu avant aujourd’hui.

Si la Ville faisait la distinction entre les logements sociaux occupés et ceux en construction dans son bilan disponible en ligne, ce n’était toutefois pas le cas pour les logements abordables.

Par ailleurs, M. Dorais est persuadé de trouver une solution pour que tous les logements sociaux encore en chantier ou en conception, soit près de 2685 unités, voient le jour.

« Le Service de l’habitation essaie de trouver des programmes pour y arriver, même s’il n’y a pas de nouvel argent [de Québec]. Mais c’est sûr que s’il y a du nouvel argent, ça faciliterait la vie », admet le responsable de l’habitation.

Des logements existants pertinents

Benoit Dorais affirme aussi qu’il était clair « depuis le début » que des subventions pour des logements existants seraient comptées dans le bilan.

Or, l’ampleur de cette catégorie, qui représente près de 40 % des 13 122 logements dits réalisés par l’administration, n’avait jamais été mise en lumière avant aujourd’hui.

« On considère qu’on aide des gens à acquérir, ceux qui ont besoin d’aide pour entrer dans un marché complètement libre », affirme M. Dorais.

Il souligne aussi que la rénovation de 1091 logements de coopératives a sa place au bilan, bien qu’il ne s’agisse pas de nouveaux logements abordables.

« Ce sont des logements qui auraient été perdus sans notre action, juge-t-il. On a sauvé des gens qui sinon se seraient ramassés dans le vrai marché et en aurait arraché. »