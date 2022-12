Colton, l’autre Dach qui veut faire sa marque

MONCTON | Colton Dach n’a pas le profil de son frère, Kirby. Il n’a pas été un très haut choix de repêchage, ni joué dans la LNH à 18 ans. Mais une chose que son frère a accompli jusqu’à maintenant est aussi à sa portée : une place avec Équipe Canada junior.

Le frère de l’attaquant du Canadien de Montréal fait partie des 18 attaquants présents au camp de la sélection nationale. Choix de deuxième ronde des Blackhawks de Chicago en 2021, le colosse de 6 pi 4 po et 196 lb – un gaucher contrairement à son frère – saura après le match de lundi face aux étoiles USports s’il a gagné sa place.

Et s’il y parvient, il y aura un peu de Kirby dans l’exploit.

« On se parle à tous les jours, Kirby et moi. Il est passé par ce processus et il essaie de me guider et de me donner des conseils. Sur la glace, il me dit de simplement travailler fort à chaque présence mais il met aussi beaucoup l’accent sur le repos hors de la patinoire », mentionnait l’attaquant des Rockets de Kelowna lors d’un entretien avec le Journal, samedi.

Pour Colton, la situation est bien différente de ce qu’avait vécu Kirby en 2020, toutefois. Ce dernier en était à sa deuxième saison dans la LNH et les Blackhawks avaient alors décidé de le prêter à ÉCJ, avec qui il avait été nommé capitaine. Son tournoi avait toutefois pris fin abruptement lorsqu’il avait subi une fracture du poignet lors d’un match préparatoire.

Colton a donc l’opportunité de jouer plus de matchs que son frère au Mondial junior. Mais s’il le fait, ce ne sera pas dans un rôle prédominant comme celui que devait occuper Kirby en 2020. Et ça ne lui fait pas un pli.

« Je suis ici avec la mentalité d’un attaquant de puissance qui veut prouver qu’il peut jouer avec vitesse et confiance. Je suis prêt à accepter n’importe quel rôle puisque je sais que si je veux jouer dans la LNH un jour, c’est ce que je devrai faire. »

Kirby «plus heureux»

Quant à son grand frère, Colton sent une différence dans son attitude depuis qu’il a été échangé au Canadien de Montréal lors du dernier repêchage.

« Ce que je remarque le plus, c’est qu’il semble avoir plus de plaisir. Il joue avec le sourire au visage et on sent sont énergie et sa confiance. Il a joué plusieurs matchs avec Nick Suzuki et Cole Caufield, deux excellents joueurs, et il les a très bien complétés. Je suis fier de lui.

« Ça ne me surprend pas de le voir connaître du succès. Je le vois évoluer depuis 19 ans maintenant et je sais ce qu’il est capable de faire. C’est un joueur spécial qui peut tout faire. Il est bon offensivement mais est aussi très efficace défensivement. En ce moment, on lui confie des responsabilités offensives mais il est aussi très bon dans sa zone », analyse son jeune frère qui assure regarder tous ses matchs.

Centre ou ailier?

Après avoir disputé plusieurs matchs à l’aile droite de Caufield et Suzuki, Dach est de retour au centre avec le CH.

La question demeure donc entière : Kirby Dach est-il un centre ou un ailier droit, à long terme, dans la LNH ?Colton esquisse un sourire lorsqu’on lui demande ce qu’il en pense.

« Pour moi, c’est difficile à dire puisque je l’ai toujours vu jouer au centre. Par contre, je dois admettre qu’il a bien fait à l’aile. Je pense que ça lui importe peu, pour être honnête. Il veut jouer dans la LNH comme tous les joueurs de hockey donc pour lui, d’avoir cette chance de mettre les patins sur une glace de la LNH à chaque jour, c’est plutôt cool. »

En 14 matchs cette saison à Kelowna, Colton Dach a inscrit 17 points.