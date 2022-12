Dans l’univers du hip-hop

Ses précédentes séries jeunesse ayant connu un bon succès, c’est un plaisir de plonger dans le nouvel univers littéraire d’Isabelle Roy. L’autrice nous entraîne dans une intrigue bien ficelée... et bien rythmée, qui nous propulse dans les coulisses du monde fascinant du hip-hop !

Photo fournie par Éditions Hurtubise

Isabelle, présentez-nous Gloire, votre nouvelle série jeunesse.

Un de mes amis depuis l’école secondaire, Marc Vincent, est concepteur rythmique et producteur de la scène rap. Je n’aurais pas écrit cette histoire sans son aide ! Il insiste beaucoup pour dire que dans le milieu du hip-hop, il y a une belle entente entre tout le monde. Les artistes de cet univers veulent juste avoir la meilleure chanson possible. Le respect de la meilleure chanson possible ; j’aimais cette notion ! Dans mon livre, je joue beaucoup avec la confrontation entre deux amis, Nathan et Alexis... Jusqu’où es-tu prêt à aller pour atteindre tes rêves ? Es-tu prêt à faire des sacrifices que l’autre ne voudra pas faire ? J’avais envie d’explorer ça.

Et ces deux meilleurs amis en vivent des émotions, en devenant des stars du hip-hop !

Alexis et Nathan ont 17 ans. Ils veulent percer dans le milieu du hip-hop, au Québec. Ils écrivent une chanson qui devient un succès, mais seront-ils capables de gérer ce succès-là et de s’adapter à ce nouveau milieu qu’ils ne connaissent pas bien ? À découvrir...

C’est le rappeur Koriass qui signe la préface du premier tome. Était-ce une belle surprise ?

Oui, c’est mon rappeur préféré. Quand il m’a dit que mon livre est un page turner, j’étais tellement contente ! C’est une série qui peut plaire à tous, on n’est pas obligé d’aimer le hip-hop. Mon objectif est justement de faire découvrir un univers qu’on connaît peut-être moins, comme ce fut le cas pour le piratage informatique, avec ma série Hackers.

Dans votre récit, vous faites référence aux Francofolies, au festival Osheaga et au spectacle de la Saint-Jean-Baptiste. On sent que c’est important pour vous de bien représenter la culture québécoise.

Pour mes séries précédentes, je ne donne aucun nom de ville. Je reste très vague. Cependant, pour Gloire, comme je m’immisçais dans le monde du hip-hop québécois, je trouve que c’était super important de bien représenter le vrai milieu. J’ai posé beaucoup de questions à mon ami producteur pour savoir comment ça se passe dans les festivals et en coulisses. Il m’a montré des photos et des vidéos. Je voulais me sentir comme si j’y étais, afin que les lecteurs puissent avoir la même impression.

Après avoir baigné dans l’univers du hip-hop, croyez-vous qu’une rappeuse pourrait se cacher en vous ?

Non (rires) ! J’ai écrit quelques paroles de chansons pour ce livre et il y en aura un peu dans le tome 2. Ça a été tellement difficile à faire ! C’est drôle, parce que ma mère est parolière, mais je n’ai aucun talent de ce côté. Et je n’aimerais pas faire de la scène ! Ça serait trop stressant.