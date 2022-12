Des suggestions de cadeaux pour Noël

Comme nous approchons à grands pas de la fête de Noël, des suggestions de cadeaux pour les amateurs de chasse, pêche et plein air seront certainement bienvenues pour les gens qui ont des cadeaux à faire.

Je me suis rendu au Magasin Latulippe pour rencontrer des spécialistes qui m’ont fait des suggestions intéressantes. Les gens de Yéti m’ont aussi fourni des idées.

Photos fournies par l’Agence DDMG et Julien Cabana

Voici les suggestions de Mathieu Papillon pour les chasseurs et les pêcheurs

Pour les amateurs de pêche, voici le couteau à filet Rapala de 6 pouces, avec manche en bois avec un étui en cuir et un aiguisoir.

19,00 $

La compagnie Rocky présente ce nouveau modèle d’arbalète, le RM 370. Il offre une vélocité de 370 pieds par seconde pour la flèche. C’est un modèle parfait pour les gens qui débutent dans ce type de chasse. Il peut être utilisé pour toutes les aventures de chasse du gros gibier.

249,95 $

La compagnie Etic offre cet ensemble de leurres et matériel pour la pêche à la truite. Il contient un dégorgeoir, des émerillons, des pesées, des cuillères, et bien plus. C’est un ensemble complet pour amorcer sa saison de pêche.

47,95 $

Latulippe compte maintenant sur une ligne d’épices et de sauces pour les poissons et les gibiers. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les ensembles se vendent à compter de 30 $.

30,00 $

Voici les suggestions de Xavier Marcoux, gérant du département de plein air

Les raquettes EVO de la compagnie MSR sont idéales pour quelqu’un qui veut s’initier aux sports de plein air, l’hiver. Elles mesurent 22 pouces de long. Idéales pour les sentiers, on peut aussi les utiliser de façon modérée pour le hors-piste. Toutes les pièces pour les réparations en cas de besoin sont disponibles facilement.

180,00 $

Le verre à vin Yéti de 295 ml peut servir à conserver les liquides à température (constante) froide ou chaude, durant de longs moments. On peut le trouver dans différentes couleurs.

34,95 $

Les suggestions de gens de Yéti

La tasse Rambler de 295 ml avec couvercle Magslider est conçue avec un isolant de bas en haut pour garder votre café à une chaleur constante satisfaisante, de la première à la dernière gorgée. Elle permet d’économiser de l’espace puisqu’elle est empilable grâce aux rainures intégrées en dessous. Elle peut être placée au lave-vaisselle.

35,00 $

Le sac Fourre-Tout Camino 35 est robuste, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il est doté de cloisons amovibles et de deux pochettes intérieures à fermeture à glissière. Il est imperméable, ultradurable et facile à nettoyer. On peut l’utiliser pour toutes nos aventures de plein air.

200,00 $