Échec au roi !

Tandis que se poursuivait le suspense sur le sort de nos trois députés du Parti Québécois refusant de prêter serment au roi d’Angleterre, le documentaire sur Harry et Meghan prenait l’affiche sur Netflix.

SORS LE POP-CORN !

Enfin, on va tout savoir ! Feu la reine Elizabeth II a-t-elle été méchante envers Meghan ? Charles III est-il un beau-père haïssable et condescendant ? Où en sont les hostilités avec William et Kate ?

Combien de crises de larmes et de talons hauts, derrière les portes closes des appartements princiers ?

À QUELLE HEURE LE PUNCH ?

Ça fait longtemps que ma vieille dort sur son sofa. On s’ennuie royalement ! Après deux épisodes sirupeux dignes d’un roman Arlequin, on entre enfin dans le vif du sujet : comment l’Empire britannique ayant pratiqué l’esclavagisme allait-il accueillir une princesse métisse ?

Mais le projecteur est surtout orienté sur le harcèlement médiatique, les paparazzi et la presse à scandale dont nos deux tourtereaux font les choux gras.

Les pauvres, malgré tous leurs efforts déployés pour être parfaits, ils en arrachent.

Désolée, les amoureux, mais au rayon des victimes : les Iraniennes assassinées, les morts en Ukraine et les Afghans sous le joug des talibans vous tirent le tapis sous les pieds.

Devant votre misère, notre sac de compassion se vide plus vite que notre sac de pop-corn. Y a toujours ben un boute à faire pitié ! Laissez Charles et Camilla prendre le thé dans leur palais humide et frette. Vivez de vos rentes en Californie à côté de chez Oprah et soyez heureux ! De bons thérapeutes devraient venir à bout de vos tourments. Sinon, le vin californien est excellent.

L’épisode 4 sera mis en ligne jeudi prochain, si vous souffrez d’insomnie...

L’ÉPISODE À SUIVRE ?

Je le verrai le 31 janvier prochain, lorsqu’on assistera à l’entrée de nos trois députés du PQ à l’Assemblée nationale. Verra-t-on un jour, sur Netflix, un documentaire sur ces valeureux souverainistes ayant refusé de prêter serment à la couronne ?