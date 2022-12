IBO: Quand le ciel envoie un signal

CORAL GABLES, Floride | Des fois, les voies de l’Être sont insondables. Et les histoires qu’on entend le sont tout autant.

En fait, j’étais dans les bureaux de l’International Boxing Organization (IBO) à Coral Gables, tout juste au sud de l’aéroport de Miami. Un bureau fort humble avec des exceptions notoires. Comme des photos dédicacées et accompagnées d’un hommage bien senti des frères Vitali et Wladimir Klitschko sur le mur de l’assistante Erica Petrone. Et cette autre de Guennadi Golovkin. Et cette ceinture sans doute portée par Anthony Joshua.

Et si j’avais cherché plus longtemps, j’aurais sans doute trouvé un souvenir de Jean Pascal, car Ed Levine aime beaucoup son ancien champion.

Photo fournie par Julie Bertrand

Mais les vrais trésors, ce sont ces documents empilés dans les deux pièces du siège social de l’IBO. Des lettres, des contrats, des classements qu’Ed Levine, l’avocat qui a fondé l’IBO en 1993, conserve soigneusement.

D’ailleurs, si le siège social de l’IBO est plutôt modeste, les anciens bureaux de Me Levine, spécialisé en droit commercial, situés dans un gros édifice tout juste voisin, sont beaucoup plus impressionnants.

Mais ce qui le rend heureux, c’est la boxe. Et encore plus heureux, les innombrables et si savoureuses histoires de boxe.

UN TITRE POUR MARY SPENCER

J’étais à Coral Gables pour rencontrer Ed Levine. L’homme mince, énergique, annonce 60 ans.

« Oui, mais j’ai maintenant 80 ans. Sauf que dans ma tête, j’en ai 40 », dit-il.

On a annoncé avec emphase que Mary Spencer allait se battre pour le Championnat du monde de l’IBO. Je voulais savoir de quoi il en retournait. Savoir si le titre était crédible, même si l’IBO dérange et que la boxe professionnelle s’arrangerait fort bien avec les quatre fédérations à combines déjà installées.

Photo fournie par Julie Bertrand

J’ai vite obtenu une partie de la réponse. En tous les cas, les classements et les sanctions de l’IBO sont honnêtes. Ce n’est guère compliqué, l’entreprise a un contrat et paye pour les services de BoxRec, l’organisme qui compile à peu près tous les résultats des combats qui s’organisent sur la planète. Même la centaine de galas tenus le vendredi soir dans les petites villes du Mexique ou du Kazakhstan.

« Il y a certaines modalités des algorithmes de BoxRec que nous avons changées, mais en général, ils font un très bon travail pour nous. Et ça donne un classement plus transparent et moins obtenu par négociations et par pressions des promoteurs », de dire M. Levine.

Il est le président et actionnaire majoritaire de l’IBO. Ce n’est pas une fédération comme la WBC basée au Mexique ou la WBA installée au Panama. C’est une entreprise que ce passionné fou de la boxe a bâtie parce qu’il était fatigué des combines et des tractations sous la table qui sont la norme dans la WBC de Mauricio Sulaiman ou dans les trois autres grandes fédérations de boxe.

« Je rêvais d’un classement comme celui de l’ATP, l’Association des joueurs de tennis, qui a un classement unique, crédible et transparent. J’ai racheté l’IBO d’un groupe de Chicago et j’ai espéré y arriver en imposant un classement fondé sur des données fournies à un ordinateur. Mais j’ai malheureusement réalisé que les grandes puissances de la boxe internationale s’arrangent très bien avec l’ancien système qu’elles peuvent manipuler et que, pour rester au sommet, il faut accepter de jouer la game », explique Levine.

UN SIGNE DU CIEL

Et puis, après toutes ces années de métier, il arrive encore quelque chose de nouveau. De jamais-vu. De jamais entendu.

On parlait de classements de boxeurs, de combines connues et moins connues, de travail, de relations avec les promoteurs et les réseaux de télévision.

Devant moi, un avocat passionné et dur à cuire pour résister aux combines des promoteurs tout-puissants comme Bob Arum, Yan Pellerin ou Eddie Hearn...

En train de parler de la saloperie innommable que les promoteurs british ont tenté d’imposer à Terri Harper en Grande-Bretagne. Off the record, et entre nous, on avait fait signer un contrat à Harper avec une clause l’obligeant à abandonner son titre nouvellement conquis de l’IBO en espérant qu’une boxeuse du même promoteur mettrait la main sur la ceinture.

« Donc, c’était le 19 octobre. Je m’en souviens très bien et je ne pourrai jamais l’oublier parce que j’ai un fils qui est mort le 19 octobre, il y a un an. J’étais justement dans les classements et Mary Spencer venait tout juste d’être classée numéro un chez les aspirantes à la suite de ses résultats. Camille Estephan m’a appelé alors que j’avais le nez plongé dans le document. Il voulait savoir si Mary Spencer était encore loin d’un combat pour le titre. C’était devant mes yeux et c’était le 19 octobre. Comme si ça avait été un signe du ciel. La réponse était évidente. C’était Mary Spencer qui méritait ce combat, personne d’autre », répond Levine.

J’ai baissé les yeux sur mon carnet de notes. Un peu par pudeur. Il avait les yeux humides...

DURAN-LEONARD AU STADE OLYMPIQUE

Ed Levine avait 38 ans et était un avocat prospère en mai 1980. Mais il adorait la boxe et souvent servait de juge pour les combats dans diverses villes de la Floride. Il salivait en lisant les reportages dans les journaux américains sur le combat entre Sugar Ray Leonard et Roberto Duran.

« Et je me suis laissé emporter par la passion. J’ai acheté un billet d’avion et j’ai volé jusqu’à Montréal. J’ai acheté des billets avec mes amis, le mien était bien meilleur, et j’ai pu assister au combat. En personne. Même que pour la seule fois de ma vie, je me suis permis de gager 100 $ avec deux types du Panama, le pays de Roberto Duran, sur le résultat. J’ai perdu ma gageure évidemment. Après le combat, je leur ai demandé comment ils pouvaient être aussi certains de sa victoire. Ils m’ont dit qu’ils avaient vu Duran s’entraîner au Panama. »

« Quelques mois plus tard, j’ai revu les mêmes deux types à New Orleans. Je leur ai offert la même gageure. Ils ont refusé. Justement parce qu’ils avaient vu Duran sur la brosse au Panama. C’était incroyable comme histoire », dit-il.

Et qui était un des trois promoteurs de ce grand combat avec Yves Perron de la Régie olympique ? Bob Arum, qui venait tout juste d’avoir 50 ans.

ENCORE BOB ARUM

Photo fournie par Julie Bertrand

Ed Levine était de plus en plus passionné par la boxe et de moins en moins par les contrats de vente des immeubles de Miami. De plus en plus impliqué à tous les niveaux. C’est quelques années plus tard qu’il a décidé de faire le grand plongeon.

« En 1985, j’étais décidé de me rendre à la convention de la WBA à l’île de Margarita au Venezuela. J’avais un transfert à Caracas. J’ai raté mon vol pour Margarita par cinq minutes. Par pur hasard, un couple d’Américains avaient subi la même mésaventure. Bob Arum et sa femme. On est retourné en ville, on est allé souper dans un grand restaurant et on a discuté pendant toute la soirée. »

« Le lendemain, au congrès de la WBA, Bob Arum m’a présenté à tout le monde et j’ai vite été nommé président de l’important comité des championnats du monde. J’y suis resté jusqu’en 1992-1993. Mais je n’étais plus convaincu par le travail de Gilberto Mendoza, le président de la WBA, et aux élections, je suis resté neutre. Dans ce milieu, ça ne se fait pas. Il y a eu scission et un groupe est parti fonder la WBO. Je me suis joint à eux », de raconter Levine.

Soit dit en passant, 40 ans plus tard, c’est Gilberto Mendoza fils qui est président de la WBA. Vous avez une idée...

Mais Levine se heurtait aux mêmes problèmes avec la WBO. Les combines, les tractations et, trop souvent, les boxeurs traités injustement.

« Je me suis dit que ce serait difficile, que ça pourrait être long, mais que je travaillerais pour moi seul, que j’aurais des principes à défendre et que ça valait le coup », raconte-t-il.

Il a fondé l’IBO. C’est Barry Hearn, le père d’Eddie Hearn, le promoteur le plus puissant de la planète avec Arum, qui lui a donné sa première chance. Et quand les frères Klitschko sont devenus champions du monde IBO, Levine avait déjà gagné une bonne moitié de la partie.

Photo fournie par Julie Bertrand

TROUBLE-FÊTE

Depuis, l’IBO s’est installée comme cinquième association de boxe professionnelle. Levine sait que dans l’esprit des fans et de la plupart des médias, c’est une association trouble-fête dont on pourrait se passer.

« Mais je sais que pour de nombreux boxeurs doués et désireux d’une belle carrière, qui sont souvent bloqués par les tractations des promoteurs et des autres fédérations, l’IBO est une merveilleuse police d’assurance », dit-il.

Et donc, il y aura un des 14 commissaires de l’IBO à Shawinigan, vendredi, pour remettre la ceinture dorée à une nouvelle championne.