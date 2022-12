La vita è bella

Ça doit être Guy qui a placé Cole Caufield sur le chemin des 50 buts. Il s’est dit que Montréal avait assez attendu depuis 1990. On a été 32 ans sans voir un pareil remplisseur de filet. Le dernier fut Stéphane « Ripon Richer », le célèbre 44.

Qui plus est, le nouveau 22 est peut-être tout petit, mais il est spectaculaire, sympathique, beau bonhomme, humble, il adore Montréal et Montréal l’adore. Il a l’instinct et il compte des buts importants qui changent les matchs. Avant la rencontre d’hier, 12 de ses 15 buts avaient été enfilés à 5 contre 5. Ça vaut de l’or. Que voulez-vous de plus ?

Cole annonce le McDo et nous lâche des petits « merci » en français de temps à autre.

Le paysage a drôlement changé. Ce n’est même pas grave si le club ne gagne pas, on est en reconstruction. Quel confort pour Martin St-Louis, et ce, même quand le power-play est en panne, même quand on concède trois échappées en une période ou même quand un gardien titube.

Quand on reconstruit, on a du temps pour Jonathan Drouin et on a même oublié que Paul Byron est membre de cette équipe.

Imaginez, sans même forcer ou le chercher, on a trouvé un redresseur de torts qui non seulement est fort et planté, mais en plus, qui sait jouer. On n’est peut-être pas capable d’épeler son nom, mais on aime Arber Xhekaj.

On a volé Kirby Dach à Chicago, Sean Monahan à Calgary, Juraj Slafkovsky, c’était le bon choix et avouez que Mike Matheson de Pointe-Claire est pas mal plus attachant que Jeff Petry dont l’épouse en avait assez du DIX30.

TOUS EN HAUT

Le club n’est pas candidat pour les séries, mais tout baigne, c’est beau, c’est le fun. Sommes-nous tous rendus au ciel se demandent les partisans. Jeff Gorton, Kent Hughes, bravo.

On devrait reconstruire chaque année. Mine de rien, ce club se promène avec neuf choix de première ronde à bord, une moyenne d’âge de 26 ans et des appâts comme Mike Hoffman, Evgenii Dadonov, Christian Dvorak, Joel Edmundson, Jake Allen ou même Brendan Gallagher pour construire encore.

C’est tellement plaisant. Ça doit être fascinant de vivre dans les bureaux du Canadien quand Carey Price ne parle pas. Même quand il pleut, il fait soleil.

