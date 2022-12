Le Magic a de nouveau le dessus sur les Raptors

Pour un deuxième match de suite, les Raptors de Toronto ont été vaincus par le Magic d’Orlando. Dimanche, au Amway Center, l’unique formation canadienne de la NBA a baissé pavillon 111 à 99.

Elle avait perdu par quatre points vendredi dernier, toujours au domicile de ses rivaux floridien.

Dans l’affrontement du jour, Franz Wagner a inscrit 23 points dans la victoire. Paolo Banchero n’a pas été en reste, amassant 20 points et 12 rebonds.

Chez les Torontois, Gary Trent fils a été le meilleur pointeur avec 24 points. Fred VanVleet et Pascal Siakam ont quant à eux récolté 20 et 19 points.

Le Montréalais Chris Boucher a été utilisé pendant 28 minutes par l’entraîneur-chef Nick Nurse. Il a obtenu 12 points et quatre rebonds. Son compatriote Khem Birch a fourni neuf points en 18 minutes sur le parquet.

Par ailleurs, les Raptors devaient se débrouiller sans O.G. Anunoby dans leur deuxième duel contre le Magic. Le natif de Londres souffre d’une blessure à la hanche gauche. L’athlète de 25 ans a maintenu des moyennes de 19 points, 5,8 rebonds et 2,1 mentions d’aide par match depuis le début de la saison.

Le club de la Ville Reine renouera avec l’action mercredi soir. Pour l’occasion, les Kings de Sacramento seront de passage au Scotiabank Arena.

En bref

Au Smoothie King Center, les Pelicans de La Nouvelle-Orléans ont défait les Suns de Phoenix 129 à 124 en prolongation. Zion Williamson a obtenu des récoltes de 35 points, huit rebonds et trois passes décisives.

Joel Embiid a été spectaculaire en amassant 53 points dans un gain de 131 à 113 des 76ers de Philadelphie sur les Hornets de Charlotte au Well Frago Center.

Au Little Caesars Arena, les Lakers de Los Angeles ont mis fin à une série de trois défaites en battant les Pistons de Detroit 124 à 117. LeBron James et Anthony Davis ont sonné la charge avec respectivement 35 et 34 points.