Les Hells font la fête!

Comme l’écrivait mon collègue Maxime Deland avant-hier, des centaines de motards criminalisés sont rassemblés en Montérégie ce week-end pour célébrer le 45e anniversaire de fondation du premier chapitre des Hells Angels au Canada, celui de Montréal.

Le party a débuté vendredi après-midi au repaire du chapitre South de l’organisation, à Saint-Charles-sur-Richelieu, et devrait se poursuivre jusqu’à aujourd’hui.

Tous les membres en règle ont reçu l’ordre de participer à la fête.

VIVE BALOUNE !

C’est quand même capoté, non ? Une organisation criminelle organise un gros party pour célébrer ses 45 ans d’existence !

À son quartier général !

Au vu et au su de la police !

Comme si c’était une entreprise légitime ! Une association inoffensive !

Comme les Chevaliers de Colomb ou les Shriners !

Venez, et portez fièrement vos couleurs ! Dites à tout le monde que vous êtes des bandits ! Il y aura des chips ! De la bière ! De la musique ! Et un tirage en fin de journée ! On récompensera les membres les plus méritants !

Baloune, qui a brisé son record de vente de coke !

Yeux Croches, qui a trafiqué plus de 7000 armes de poing !

Bédaine, qui a recruté 150 prostituées !

Nous accueillerons 15 nouveaux membres, et introniserons trois de nos frères au Temple de la renommée des Hells !

SIGNES OSTENTATOIRES

Vous imaginez, vous, un party de la mafia ?

Avec un orchestre qui joue les plus beaux airs du Parrain et de Goodfellas ?

« Le clan Rizzuto réclame votre présence au Bal annuel de la mafia montréalaise. Tenue de gala et Brylcreem exigés. RSVP avant le mardi 13 décembre. »

« Hey, Anna, tu peux sortir mon tuxedo du coffre de cèdre ?

– Où ça ?

– Juste à côté des mitraillettes ! »

On croit rêver...

Que Félix Séguin et Éric Thibault me corrigent si je me trompe, mais j’ai toujours cru que pour pouvoir avoir le « privilège » de porter les couleurs des Hells, tu dois avoir commis un crime grave...

Te promener avec l’écusson des Hells, c’est avouer que tu es membre en règle d’une organisation criminelle, non ?

Il n’y a pas une loi contre ça ? Une sorte de loi 21 empêchant les bandits d’arborer un signe ostentatoire quand ils font leur épicerie chez Costco ?

Remarquez...

Les Hells ont déjà leur site Internet (The Big Red Machine), où ils vendent des vêtements à leur effigie.

Des casquettes, des t-shirts, des ceintures, des lunettes de soleil, des shorts...

Même des porte-clés.

Vous pouvez aussi acheter des autocollants.

« Fuck the Rules ! »

« 49 % Son of a Bitch, 51 % Motherfucker »

« ACAB » (« All Cops Are Bastards »)

Et un t-shirt pour enfant à l’effigie du chapitre des Hells de Costa del Sol, en Espagne !

L’ÉTAT VEUT SA « CUT » !

En 2017, un trafiquant de drogue condamné à une peine de 10 ans de pénitencier a reçu un avis de cotisation de Revenu Québec de 1 709 348 $ et un autre de 566 283 $ provenant d’Ottawa.

On lui demandait de payer sa TVQ et sa TPS...

Qu’importe si le gars avait fait son argent en brisant la loi et en vendant de la drogue ! L’État voulait sa juste part ! Comme disait Raoul Duguay : « Toutte est dans toutte... »