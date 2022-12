L’Océanic balaie les Foreurs

RIMOUSKI-L’Océanic a balayé les honneurs de son programme double à domicile face aux Foreurs de Val-d’Or avec un gain de 6-3 ce dimanche au lendemain d’une victoire de 4-1.

Le trio de Xavier Filion, William Dumoulin et Alexandre Blais a récolté neuf points, trois pour chacun de ses membres. « Notre offensive prend son envol et plusieurs joueurs contribuent. Nous avons offert plusieurs buts à nos partisans. Aujourd’hui, le trio de Filion, Dumoulin et Blais est allé chercher de gros buts. L’unité de Béland (Julien), Verreault (Luka) et Sprynar (Jan) fait bien, tout comme le trio de Gaudio. Il faut donner crédit aux Foreurs qui ont tout donné en troisième période à la fin d’une séquence de trois matchs en trois jours », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Les Foreurs ont brisé la glace

Les Foreurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage à la faveur d’un avantage numérique à la 13e minute de jeu. William Provost a complété la belle mise en scène de Justin Robidas. L’Océanic a répliqué en fin d’engagement sur une mise au jeu en territoire adverse remportée par Xavier Filion. Alexandre Blais a repéré William Dumoulin à l’embouchure du filet et ce dernier a battu le gardien des Foreurs, Mathys Fernandez, dans le haut du but, courte distance pour son 11e but de la saison.

Trois buts sans réplique de l’Océanic

L’Océanic a pris les devants en tout début de deuxième période lorsque Luka Verreault (8e) a complété la manœuvre de Jan Sprynar et Mathis Gauthier. L’Océanic a ajouté deux buts sans riposte pour prendre les devants 4-1. Julien Béland (12e) et Luke Coughlin (1er) ont tous les deux marqué en avantage numérique. Provost a marqué son 2e de la rencontre en fin de deuxième pour réduire l’écart à deux buts avec un bon tir bas qui a surpris Patrik Hamrla sur une descente à deux contre un.

Filion et St-Denis ont marqué en troisième

Xavier Filion (4e) a complété un bel échange à trois initié par William Dumoulin et Alexandre Blais à 1 : 02 de la troisième période. Les Foreurs ont répliqué deux minutes plus tard à la faveur d’une supériorité numérique sur un tir de la ligne bleue de Cale MacCallum. Avec moins de trois minutes à faire, Maël St-Denis (8e) a porté le pointage à 6-3, aidé de William Dumoulin et Alexander Gaudio.

En bref

Serge Beausoleil avait apporté trois changements à sa formation. C’est Patrik Hamrla qui était le gardien partant à la place de Gabriel Robert. Spencer Gill remplaçait Mathis Aguilar à la ligne bleue tandis que Quinn Kennedy a cédé sa place à Jude Campbell. L’Océanic complétera sa portion de calendrier avant la pause des Fêtes avec un programme double face à l’Armada vendredi et samedi à Blainville-Boisbriand.