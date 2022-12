Ma famille a fui l’Égypte en douce

Manuel Tadros a amorcé sa carrière d’artiste, comme auteur-compositeur-interprète, vers la fin des années 1970. Depuis 1994, c’est en tant qu’acteur qu’on le connaît dans des films et des séries télé, et comme animateur des émissions Jeunesse et Pop Express.

Dans le monde du doublage, il a participé à près de 1000 films et il compose encore des chansons pour un bon nombre d’artistes. Son père, un bijoutier, et sa mère, une couturière, lui ont inculqué les valeurs de la vie.

Manuel Tadros est aussi un grand bâtisseur du Vieux-Montréal.

Tu es né au Caire.

Oui. Mon père m’enseignait les Fables de La Fontaine et à l’âge de 5 ans, je pouvais lire et écrire.

À 7 ans, tu as fait une tournée universitaire.

Mon professeur au primaire a organisé une tournée de lectures des Fables de La Fontaine. Il disait tout simplement aux universitaires : « C’est de cette façon qu’on doit lire une Fable de La Fontaine ».

Quels étaient tes loisirs ?

Il n’y avait pas de rues ni de ruelles dans lesquelles on pouvait jouer, alors nous nous rendions au terrain ou au gymnase de la paroisse pour jouer au bocce, au ping-pong et au football.

Tu passais tes étés au bord de la mer Méditerranée.

Les vacances scolaires se prolongeaient sur une durée de trois mois. Je séjournais à une colonie de vacances à Ras El Bar, située au bord de la mer Méditerranée, qui était dirigée par le père Amba Dambé. À l’occasion, toute la famille venait me rejoindre.

La famille a fui Le Caire.

Nous sommes des chrétiens, alors la vie était parfois difficile pour nos parents. Laisse-moi t’expliquer ce que mon père a subi sous le règne du président Gamal Abdel Nasser.

Vous aviez été menacés ?

Il y avait une croix clouée sur la porte invitant les gens à incendier la maison. Paisiblement, mon père a amassé de l’argent pour fuir le pays en 1966.

À quel endroit de Montréal demeurais-tu ?

J’avais 10 ans et nous demeurions dans un appartement situé dans le quartier Parc-Extension. C’est-à-dire que mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et moi partagions une grande chambre, car notre logement n’était pas encore meublé.

La première fois que tu as vu de la neige c’était ?

Le 30 octobre 1966, j’avais dix ans lorsque, à 3 h du matin, mon père a réveillé toute la famille pour regarder cette poudre blanche. Je me suis même aventuré à l’extérieur pour lancer des balles de neige.

Le lendemain, c’est l’Halloween.

Nous ne connaissions aucunement cette tradition. Mon père était tellement frustré de répondre à la porte qu’il a crié aux parents : « Laissez-nous tranquilles, nous sommes des réfugiés politiques ».

À École primaire Barthélemy-Vimont, c’était ta leçon de vie.

Il ne faut pas oublier que j’étais à part des autres. J’ai dû me battre souvent, mais heureusement, il y avait d’autres élèves qui m’ont défendu. Ensuite à mon secondaire Saint-Luc, j’étais accepté.

Tu parles plusieurs langues.

Au Caire, je parlais ma langue maternelle, le français, l’arabe et l’italien. Une fois arrivé au Québec, j’ai appris le québécois, à École primaire Barthélemy-Vimont, l’anglais et l’espagnol lors d’un échange scolaire en Espagne.

Tu as joué au hockey et au baseball.

J’ai appris à patiner pour jouer au hockey. J’avais un lancer puissant au baseball, cependant au Cégep Saint-Laurent, j’ai excellé au volleyball et au handball. Parfois, c’était difficile, car à l’âge de 13 ans, j’avais été diagnostiqué avec le diabète de type 1.

Tu as eu ta première guitare à 12 ans.

Mon papa d’amour a fait d’énormes sacrifices pour me donner ce cadeau qui a amorcé ma carrière de chanteur. Je me rendais à mes cours de musique sur la rue de l’Épée.

Quel est ton premier emploi ?

J’ai travaillé avec mon père à une bijouterie et comme emballeur chez Steinberg. J’ai aussi travaillé comme chanteur aux tables avec ma guitare sur l’épaule dans deux restaurants.

Est-ce que ta première voiture était usagée ?

Une Toyota rouillée que j’ai mise à la ferraille. Je me suis procuré ensuite une Datsun et peu de temps après, je demandais en mariage ma future épouse, Diane. Son père, qui travaillait chez GM, m’a dit : « Tu n’as pas l’idée de promener ta future épouse dans une Datsun ». J’ai changé ma voiture pour une GM.

Ta carrière de chanteur dans le Vieux-Montréal.

Michel Gélinas, qui dirigeait l’Hôtel Iroquois, m’a recommandé de changer de carrière, car je n’avais pas de talent, mais à peine cent mètres plus loin, j’arrête au Saint-Vincent et ce fut le début d’une carrière de plus de quarante ans.

Robert Ruel a cru en toi.

Mon bon ami Robert Ruel, qui vit présentement de sérieux problèmes de santé, est venu me voir à l’une de mes sept représentations par soir au Saint-Vincent où les gens chantaient debout sur la rue Saint-Vincent. Il s’approche de moi et me dit : « Tu as fini tes classes, suis-moi, je t’engage au Saint-Damase », qui est devenu par la suite la boîte à chanson Les 2 Pierrots.

Tu voulais devenir médecin.

C’était le rêve de mon père qu’il n’a pas pu réaliser à cause du krach du 13 mai 1927. Il a sacrifié son rêve pour venir en aide à sa famille. Après un an au Cégep Saint-Laurent, j’ai changé d’orientation de carrière.

Tu as deux magnifiques enfants.

Le plus vieux, Jean-Philippe, atteint du syndrome de Hartsfield qui est un défaut de développement génétique rare, est un passionné du cinéma et un excellent quilleur. Nous passions souvent des dimanches au cinéma. Je dois dire que l’appui de sa mère, Diane, ma première épouse, est remarquable.

Comment te sens-tu d’être le père « de » ?

Premièrement, laisse-moi te décrire mon épouse Émilie, grâce à qui ma vie est remplie de bonheur. Quant au fait d’être le père « de » Xavier Dolan, c’est tellement gratifiant, car nous partageons présentement une boule affective familiale.