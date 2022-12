Mikaël Kingsbury de retour au sommet du podium

Médaillé d'argent la veille, Mikaël Kingsbury a rebondi dimanche en remportant l'épreuve des bosses en parallèle disputée en conclusion de la Coupe du monde d’Idre Fjäll, en Suède.

Le Québécois a complété une journée parfaite en l'emportant contre le Suédois Filip Gravenfors en grande finale. Ce dernier a été le plus rapide à franchir l'arrivée, mais Kingsbury a obtenu les meilleures notes de la part des juges.

Photo AFP

Il s'agit de la 76e victoire de la carrière du «Roi des bosses».

L'Américain Nick Page, décoré d'or samedi aux bosses, a cette fois pris la troisième place.

Aussi en action à Idre Fjäll, Elliot Vaillancourt et Julien Viel ont subi l'élimination en huitièmes de finale. Leurs coéquipiers Alexandre Lavoie et Gabriel Dufresne ont pour leur part été éliminés au premier et au second tour.

Du côté féminin, Laurianne Desmarais-Gilbert et la Saskatchewanaise Maïa Schwinghammer n'ont pu franchir la ronde des 32 dans cette épreuve dominée par l'Américaine Elizabeth Lemley.

Les bosseurs se donneront maintenant rendez-vous à l'Alpe d'Huez, en France, où s'arrêtera le circuit de la Coupe du monde le week-end prochain.