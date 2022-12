Pénurie de psychologues: les syndicats reviennent à la charge avec leurs demandes

Des syndicats représentant les psychologues du secteur public ont dénoncé dimanche l’immobilisme du gouvernement, après avoir demandé, en novembre dernier et sans succès, une rencontre avec des ministres pour discuter de la pénurie de psychologues.

Le 24 novembre dernier, une coalition de huit organisations syndicales avait réclamé une rencontre avec les ministres Sonia LeBel, Christian Dubé, Bernard Drainville, Pascale Déry et Lionel Carmant pour discuter de l’attraction et de la rétention de la main-d'œuvre en psychologie.

Elles voulaient aussi aborder l’enjeu de la «discrimination salariale» qui perdure au sein de cette profession, ont fait valoir les organisations par communiqué dimanche.

Malgré les relances, les syndicats n’ont pas obtenu de réponse.

«Devant la gravité de la situation, l'immobilisme du gouvernement pour traiter avec diligence cette question pourtant cruciale pour la santé de la population québécoise est complètement inacceptable», ont affirmé les porte-parole des huit organisations.

Une première rencontre avait déjà eu lieu en septembre entre les organisations syndicales représentant les psychologues du réseau de la santé et des services sociaux du secteur public, le Comité patronal de négociation de la santé et des services sociaux (CPNSSS), le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).

«La balle est désormais dans le camp du gouvernement. De notre côté, nous sommes prêts et disposés à rencontrer dès maintenant les ministres concernés pour mettre en œuvre les solutions nécessaires pour bonifier les conditions de travail des psychologues et rétablir l'offre de services en santé mentale à laquelle la population est en droit de s'attendre», ont martelé les porte-parole.