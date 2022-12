Québec: un dimanche nuageux et plutôt froid attend la province

La journée de dimanche sera généralement nuageuse au Québec, avec des températures maximales qui dépasseront difficilement les -10 degrés Celsius.

L’ouest et l’est de la province connaitront des températures plutôt clémentes avec un mercure maximal compris entre -6 et -9 degrés. La région de Montréal pourrait profiter de températures maximales avoisinant les -5 degrés. Le refroidissement éolien pourrait lui atteindre les -18 degrés dimanche.

Le centre du Québec connaîtra des températures maximales de -7 degrés en moyenne, avec des refroidissements éoliens s’approchant des -20, en moyenne.

Les Îles-de-la-Madeleine jouiront des températures les plus agréables en ce dimanche, malgré un ciel nuageux. Le mercure pourrait atteindre -4 au plus chaud de la journée et le refroidissement éolien devrait s’approcher des -12 degrés.

Le nord et l’extrême nord connaitront un ciel généralement ensoleillé, avec de possibles chutes de neige par endroit. Le refroidissement éolien pourrait osciller entre -20 degrés Celsius au plus chaud et -38 degrés au plus froid. Le mercure ne dépassera pas les -10 degrés.