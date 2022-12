Stromae au Centre Vidéotron: ça valait la peine d’attendre

À deux semaines de Noël, les admirateurs de Stromae de la région de Québec ont enfin pu déballer le cadeau qu’ils attendaient depuis une bonne dizaine d’années, hier soir, au Centre Vidéotron : une éclatante performance du prince belge de la pop.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, la plus française des villes d’Amérique n’avait jamais pu voir en chair et en os la plus scintillante étoile musicale de la francophonie de la dernière décennie.

Son nom avait été lié au Festival d’été de Québec, en 2015, mais la rumeur ne s’était pas concrétisée.

Douze ans après son éclosion au son de la bombe Alors on danse, les gens de Québec étaient donc plus que dus pour faire la fête avec Stromae.

« On est très contents d’être ici pour la première fois », a même souligné le Belge de 37 ans, Paul Van Haver de son vrai nom, habile maître de cérémonie, qui s'est présenté accompagné de quatre musiciens disposés à l’horizontale derrière lui.

Ingénieux

Ça valait la peine d’être patient. Le spectacle de la tournée Multitude, du nom de son album paru au printemps et qui a mis un terme à une pause de six ans, liée à des problèmes de santé mentale, est une réussite à tous les niveaux. Un bijou de pop élaboré avec goût et intelligence.

Grâce à une mise en scène ingénieuse où les séquences d’animation sur écran géant mettant en vedette son avatar et les jeux de lumières font corps avec la musique, Stromae nous fait ressentir les hauts et les bas d’une vie pas toujours si formidable.

Chaque chanson possède sa signature visuelle propre. Ainsi, pendant que la star interprète Fils de joie derrière un lutrin, une armée de Stromae danse sur l’écran dans un splendide ballet animé.

Plus loin, Stromae se retrouve au milieu d’un puits de lumière pour chanter Quand c’est ?, alors que des panneaux flottent autour et au-dessus de lui sur la scène. Ambiance oppressante, tableau magnifique.

S’ensuit Mauvaise journée, dernière pièce d’un bloc de titres qui a fait référence à sa période sombre, où on retrouve Stromae avachi sur une chaise, implorant « aidez-moi, je me sens si seul.

Brillant

Le bonheur

Or, après la pluie vient le beau temps. L’interprétation de Bonne nouvellenous a remis sur la voie du bonheur, et quel plaisir ce fut par la suite.

Tour à tour, Papaoutai et Ta fête ont soulevé la foule du Centre Vidéotron, qui n’attendait que l’occasion de se déhancher et chanter ces titres devenus des classiques de son répertoire.

Formidable a été égal à son titre et la vibrante livraison de L’enfer, l’un des nombreuses pièces de Multitude au programme, lui a valu une ovation debout.

Manifestement heureux de la réponse des Québécois, Stromae avait une autre raison de sourire puisque sa femme et son enfant sont venus le rejoindre pour la fin de sa tournée nord-américaine. « Elle m’a fait le magnifique cadeau de venir ici », a-t-il mentionné.

Espérons que Stromae, qui a ensuite fait furieusement danser toute la bâtisse au rappel avec l’imparable mélodie d’Alors on danse nous fera le cadeau de ne pas nous faire patienter aussi longtemps avant de revenir nous voir.

Chose certaine, il a remarqué qu’il a des admirateurs endiablés chez nous. « Quel accueil ! Vous criez vraiment très fort », a-t-il lancé après une autre longue ovation au moment des au revoir.

Sho Madjozi: énergique

Il faut prendre quelques lignes pour saluer l’énergique, et le mot est faible, performance de la rappeuse sud-africaine Sho Madjozi et ses deux acrobatiques danseuses, en début de soirée.

La jeune femme de 20 ans, qui compte parmi les jeunes artistes les plus en vue du continent africain, fusionne le gqom, un vigoureux style de musique électronique né dans son pays au début des années 2010, et l’afrobeat.

Le résultat est spectaculaire et hautement divertissant. Talentueuse, colorée et charismatique, Madjozi a obtenu de chaleureux applaudissements à la fin de sa prestation. C’était pleinement mérité.