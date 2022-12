Un homme dans la vingtaine décède dans un accident de la route en Beauce

Un homme a été retrouvé inanimé dans son véhicule dans la nuit de samedi à dimanche après avoir fait une embardée à Saint-Benoît-Labre, en Beauce.

La Sûreté du Québec (SQ) a reçu un appel des proches de la victime, vers 3h30, qui s'inquiétaient de sa disparition.

Après avoir ratissé le secteur, les policiers ont retrouvé le véhicule, qui s'était écrasé contre un arbre sur la route des Bourque, vers 5h30, à Saint-Benoît-Labre.

Le décès du conducteur âgé de la vingtaine a été constaté par la suite, indique Éloïse Cossette, de la SQ. Selon la trajectoire de la voiture, l'homme qui habite justement sur la route des Bourque rentrait chez lui lorsque l'incident s'est produit.

Des enquêteurs en collision ont été dépêchés sur place pour déterminer les causes et circonstances de l'accident. L'alcool pourrait être en cause, souligne-t-on.

– Avec la collaboration de Jérémy Bernier