William Rousseau passe un message

MONCTON | Le gardien William Rousseau mentionne depuis le début du camp d’Équipe Canada junior que, même s’il n’a pas l’expérience internationale des trois autres gardiens présents, il croit en ses chances d’être le numéro un. Et il l’a prouvé hier, lors du premier match préparatoire face aux étoiles universitaires de USports.

Le gardien des Remparts de Québec a partagé le travail avec Tyler Brennan pour ce match. Il a défendu la cage de l’équipe universitaire pour les 30 premières minutes, cédant deux fois contre les joueurs d’ÉCJ sur 17 lancers, avant de rejoindre la sélection canadienne pour la seconde moitié de la partie, lors de laquelle il a été parfait sur neuf tirs.

Tout ça pendant que, de l’autre côté, Brennan cédait cinq fois sur 15 tirs.

Advienne que pourra maintenant, pour Rousseau, car ce sera au tour de Benjamin Gaudreau et de Thomas Milic de partager le filet pour le deuxième match, prévu aujourd’hui.

« J’adore cette pression. C’est vraiment un privilège de pouvoir vivre ça et d’avoir la chance de pouvoir performer dans ces matchs-là. Ç’a bien été, j’ai mis les chances de mon côté. J’avais juste un match pour me prouver mais l’évaluation n’est pas terminée. J’ai une grosse pratique demain et je dois continuer de faire mes preuves hors de la glace. Mais je me sentais bien. »

Bonne impression

Chose certaine, le gardien de 19 ans a laissé une belle carte de visite que l’entraîneur-chef Dennis Williams n’a pas manqué de souligner.

« Il était calme devant son filet et il a bien géré les rebonds. Il voyait bien le jeu et on avait l’impression que chacun de ses mouvements était solide. Il n’a pas laissé place à beaucoup de mêlées devant son filet et quand ça arrivait, il était en mesure de pousser les rondelles dans le coin de la patinoire. »

Un qui n’a pas été surpris de la prestation du gardien, qui porte le no 50 durant le camp, c’est son coéquipier des Remparts, Zachary Bolduc. Ce dernier a d’ailleurs profité d’une bonne chance de marquer en première, mais Rousseau a fermé la porte. Les deux hockeyeurs se sont par la suite échangé un sourire.

« Il a très bien fait ça. Il a été solide, même à la fin quand ils étaient six contre quatre. Je suis content pour lui, il le mérite et j’espère qu’il va être sélectionné. »

Fantilli épate la galerie

Au fait, Équipe Canada junior l’a emporté 5 à 2. Adam Fantilli a inscrit deux buts, tandis que Caedan Bankier, Joshua Roy et Jordan Dumais ont inscrit les autres.

Mais c’est vraiment Fantilli qui a volé la vedette offensivement. Son premier but a été inscrit sur une belle passe de Dumais alors qu’ils s’amenaient à deux contre un, mais, sur le deuxième, il a volé une rondelle bondissante à un adversaire avant de déculotter le défenseur Noah Carroll, puis le gardien de but Brennan.

« C’est le genre de jeu qui est surtout instinctif. Ça se passe tellement vite et tu n’as pas beaucoup de temps pour penser. J’ai essayé et ç’a fonctionné donc je suis content. »

Chose certaine, ses coéquipiers ont été aussi impressionnés par le jeu que les nombreux spectateurs présents au Centre Avenir de Moncton.

« Il est incroyable, a lancé Roy lorsque questionné sur le grand no 19. Son deuxième but était complètement fou. C’est un excellent joueur de hockey. »

« Il est vraiment bon, de renchérir Dumais. Il est tellement gros, c’est un attaquant de puissance mais il a aussi les habiletés individuelles d’un centre de premier trio. »

Kidney blessé

Par ailleurs, l’attaquant du Titan d’Acadie-Bathurst et espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney a quitté la rencontre à la toute fin de la première période et il n’est pas revenu dans le match. L’entraîneur Williams n’avait pas de mise à jour à donner sur son état de santé après la partie.

ÉCJ affrontera à nouveau les étoiles universitaires aujourd’hui, à 11 h heure du Québec, après quoi l’organisation procédera aux coupes finales et annoncera officiellement la composition de sa formation en vue du Championnat mondial de hockey junior, qui débute le 26 décembre à Halifax.

Pluie d’éloges pour Jordan Dumais

Si Rousseau a passé un message aux dirigeants de Hockey Canada, on peut probablement en dire autant de l’attaquant Jordan Dumais.

L’espoir des Blue Jackets de Columbus a terminé la rencontre avec un but et une passe dans la victoire d’ÉCJ. Il a tout d’abord offert une passe décisive à Adam Fantilli pour faire 2-2, puis a profité d’un avantage numérique en milieu de troisième période pour battre Tyler Brennan d’un tir du poignet précis, qui faisait 5-2.

« C’était tout un but, a commenté l’entraîneur-chef Dennis Williams. C’est un but digne d’un franc-tireur. Il a fait du très bon travail. Il n’est pas le plus gros, mais j’ai aimé son niveau de compétition. Il a bien travaillé avec son bâton, s’est impliqué en repli défensif et par la suite a été récompensé avec son but en avantage numérique. Ce genre de tir ne s’apprend pas, ça vient de l’instinct. »

L’attaquant des Mooseheads d’Halifax a démontré pourquoi il menait la LHJMQ au chapitre des points, cette saison, et ÉCJ lui avait offert une chance en or de se faire valoir, le plaçant sur le même trio que Fantilli, avec Caedan Bankier.

« Nous n’avions jamais vraiment parlé avant ça et on nous a placés sur le même trio. C’est un gars phénoménal et un joueur phénoménal. Il est vraiment intelligent avec la rondelle. Vous avez vu son lancer, c’était incroyable et sa passe sur mon but était très bien exécutée », l’a à son tour complimenté Fantilli.

Malgré sa bonne première impression face aux étoiles universitaires, Dumais refusait de déjà s’imaginer avec l’uniforme officiel d’Équipe Canada sur le dos.

« C’est sûr que ça me met en confiance pour le match de demain [aujourd’hui]. Par contre, la partie d’aujourd’hui ne voudra rien dire si je ne joue pas bien lors de la deuxième. Je dois la mettre derrière moi et me concentrer sur demain. »

Roy satisfait

Comme Dumais, Joshua Roy a lui aussi terminé le match avec un but en avantage numérique et une passe. Il avait fait 4-1 en début de troisième avant de se faire complice du but de Dumais, son co-chambreur pour la durée du camp d’entraînement.

« Ç’a bien été. Dès le départ, j’avais de bonnes présences. Je sais que je dois jouer un peu différemment ici. Je dois jouer avec du rythme et de la hargne et je pense que j’ai bien fait ça. Les points en troisième, ce n’est qu’un bonus. Lors des deux premières, je pense que j’ai très bien fait ça. J’ai eu des chances. »