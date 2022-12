GIGUÈRE, Ghislaine Bergeron



" Le départ de ma mère chérie, provoque en moi un immense vide. Celle qui me disait à tous les jours " Je t'aime " me laisse tout son amour, sa sagesse, sa bonté et son éternel sourire. "À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 15 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Ghislaine Giguère, épouse de feu monsieur Robert Bergeron. Née à Québec le 10 août 1930, elle était la fille de feu dame Lucienne Boulanger et de feu monsieur Victor Giguère. Elle demeurait à Québec.Madame laisse dans le deuil son fils Pierre (Lise Chevalier); ses petites-filles adorées: Laurence (Philippe Champagne), Véronique (feu Mathieu Saulnier), Marianne; tous les membres des familles Giguère et Bergeron ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Nicole. La famille remercie tout le personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de