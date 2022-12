À quand le retour de Josh Norris?

Les Sénateurs d'Ottawa s'attendent au retour au jeu de Josh Norris à la fin janvier, selon l’entraineur-chef de l’équipe, D.J Smith.

Blessé à l’épaule depuis le 22 octobre, l'attaquant verra son cas réévalué au cours du prochain mois et c’est à ce moment qu’une décision sera prise.

«Si quelque chose se produit plus tôt que cela, ce serait formidable, mais je m'attends à la fin janvier. Quand sa blessure est survenue, on m’a dit qu’il pouvait être blessé pour le reste de la saison. On peut dire que son rétablissement se déroule bien», a indiqué Smith, tel que rapporté par le réseau TSN.

Le joueur de centre des Sénateurs a décidé de suivre une remise en forme au lieu de subir une opération qui aurait automatiquement mis fin à sa campagne.

«Son retour va se faire à partir de ce qu'il ressent, a lancé Smith au quotidien "Ottawa Sun". Ce sera au fur et à mesure qu'il s'entraînera qu’il saura quand il sera prêt.»

Avant sa blessure, Josh Norris avait amassé deux points, dont un but, en cinq matchs.