CH : une fiche trompeuse?

À en juger certains chiffres, le Canadien de Montréal peut se compter chanceux de présenter une fiche supérieure à la barre de ,500 cette saison.

Même s’il a été vaincu 4 à 2 par les Kings de Los Angeles samedi, le Tricolore est encore dans le coup en vertu d’un dossier de 13-12-2 et de 28 points; c’est d’ailleurs six de moins que les Rangers de New York, détenteurs du dernier laissez-passer des équipes repêchées dans l’Association de l’Est.

Montréal détient deux parties en main sur les Blueshirts, qu’il n’a pas encore affrontés en 2022-2023.

Aussi, la troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis pourrait se retrouver en situation nettement plus précaire au classement, car son différentiel de buts marqués et de buts concédés est de -14.

C’est le troisième plus faible de l’Est : seuls les Blue Jackets de Columbus (-31) et les Flyers de Philadelphie (-26) ont fait pire jusqu’à maintenant. Également, le Canadien présente un bilan déficitaire à la maison, tout comme les deux pires clubs de la section Atlantique, les Sabres de Buffalo et les Sénateurs d’Ottawa.

Certes, il est impossible d’enlever au Bleu-Blanc-Rouge ses trois gains en autant d’occasions en fusillade.

Par contre, il reste que sans ces triomphes, son retard sur une place en séries serait plus important.

S’il souhaite accumuler davantage de points, quelques correctifs devront être apportés.

Évidemment, il y a l’avantage numérique, le 30e du circuit Bettman avec un pourcentage d’efficacité de 15,7 %. Sauf qu’il a intérêt à tirer plus souvent : sa moyenne de 29,0 lancers par rencontre est la troisième plus basse de la ligue.

La semaine en cours pourrait constituer une belle opportunité pour le club de mettre fin à ses ennuis au Centre Bell.

Il accueillera les Flames de Calgary, lundi, les Ducks d’Anaheim, jeudi, et le Lightning de Tampa Bay, samedi.

Une visite chez les Sénateurs d’Ottawa est également prévue mercredi.