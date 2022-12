Comment éduquer un homme fermé sur le plan sexuel?

J’ai un copain adorable depuis presque un an. Tout va bien entre nous, sauf quand il est question de sexualité. Malgré ses 45 ans, j’en ai 39, il a du mal à parler de ça, et c’est très difficile pour moi de lui dire ce que j’aurais envie qu’on fasse, tant il est fermé sur le sujet. Je sais que son éducation ne l’a pas aidé vu la sévérité de ses parents à ce qu’il m’en a dit, mais il me semble qu’à son âge, il devrait pouvoir se libérer de ça. Comment l’aider ?

Amoureuse insatisfaite

Une visite en librairie vous permettrait de dénicher un livre qui vous aiderait à amorcer une conversation avec lui sur ce délicat sujet. Surtout, emmenez-le avec vous pour dénicher un titre sur lequel vous serez tous les deux d’accord. Je sais aussi qu’une nouvelle boutique appelée « Oui », destinée justement à la santé sexuelle, a ouvert ses portes au 4357, boulevard Saint-Laurent. Bien sûr, on y trouve certains objets érotiques, mais on y trouve surtout une panoplie de livres sur la santé sexuelle, la théorie de l’attachement, et la sexualité aux divers âges de la vie, sans compter des jeux de table pour favoriser la communication dans le couple.