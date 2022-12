Coupe du monde: reste-t-il encore de l’essence dans le réservoir de la Croatie?

DOHA, Qatar | La Croatie a étiré ses deux derniers matchs jusqu’à la séance de tirs au but. Reste-t-il de l’essence dans le réservoir pour affronter l’Argentine en demi-finale mardi ?

Il ne faut pas en douteur selon le sélectionneur Zlatko Dalic qui a été sans équivoque.

« Oui, c’est épuisant, mais nous sommes en demi-finale de la Coupe du monde. Nous ne devons même pas douter du fait que nous avons la forme et la force nécessaires.

« Nous avons été en mesure de récupérer après chaque partie et ça ne devrait pas être différent contre l’Argentine. Nous avons la chance d’avoir une équipe en santé. »

AFP

Dans le top 3

Pour une petite nation de moins de quatre millions d’habitants, affronter l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde relève de l’improbable, du rêve.

Ce match a le potentiel de devenir énorme dans l’histoire sportive du pays, comme l’a souligné Dalic.

« Pour moi, la demi-finale contre l’Angleterre lors de la dernière Coupe du monde a été la plus importante. Celui contre le Brésil arrive second et ce match contre l’Argentine vient en troisième lieu.

« Si nous parvenons à l’emporter, ça en ferait le plus important match de l’histoire du football croate. »

Formidable

Dalic a de toute évidence beaucoup d’estime pour l’Argentine, probablement plus que pour le Brésil que son équipe a défait au tour précédent.

« L’Argentine est formidable, mais elle subit beaucoup plus de pression que nous. Je suis optimiste de nature, je crois en mes joueurs et ils ont démontré beaucoup de caractère sous la pression. »

Dalic a fait ses devoirs et sait que son équipe est face à une sélection présente un gros défi. Il sait aussi que de l’autre côté, il y a un joueur en mission qu’il devra trouver une façon d’arrêter.

« Nous avons analysé le match contre les Pays-Bas et nous avons vu dans quoi l’Argentine excelle. Messi est en grande forme et c’est une équipe qui présente beaucoup d’équilibre. »

AFP

Fierté nationale

Les dernières décennies n’ont pas été faciles pour la Croatie alors, pour Dalic, cette seconde présence consécutive en demi-finale est inspirante, c’est surtout une question de succès national qui inspirera les jeunes générations.

« Nous faisons partie des quatre meilleures équipes au monde pour une deuxième Coupe du monde de suite, c’est un énorme succès pour la Croatie. »

Dalic veut évidemment retourner en finale comme l’équipe l’a fait il y a quatre ans, mais pour lui, le pays est déjà gagnant.

« Peu importe ce qui arrive demain, je suis fier de ce que nous avons fait pour la Croatie. Personne ne s’attendait à ce qu’on accomplisse tout ce que nous avons réalisé dans les quatre dernières années. »

Style ennuyeux

Certains médias ont accusé les Croates d’être plutôt ennuyeux dans leur façon de jouer. Ceux-ci sont portés vers un style de jeu défensif dans lequel ils bloquent le milieu de terrain et attendent de saisir une occasion.

Il ne s’est donc pas marqué beaucoup de buts dans leurs six matchs. Ils en ont accordé trois et en ont marqué six, dont quatre contre le Canada, ce qui fausse un peu la donne.

Zlatko Dalic n’en a pas grand-chose à faire de ceux qui critiquent son équipe et sa manière de jouer. Un peu comme Jacques Lemaire dans le temps où il dirigeait les Devils du New Jersey finalement.

« Nous voulons marquer des buts pour obtenir des résultats. Nous sommes en demi-finale de la Coupe du monde. Fin de l’histoire. »