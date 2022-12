Français des cégépiens : le vrai tabou

Vous avez sûrement vu notre reportage de dimanche sur les lacunes en français des cégépiens. Dévastateur.

C’est pire que jamais, tant pour le nombre d’élèves en difficulté que pour la profondeur de leurs lacunes.

Pourquoi ?

Les professeurs disent voir des fautes qu’on ne devrait plus voir à la fin... du primaire.

Une enseignante confie que les étudiants ont les yeux écarquillés quand ils découvrent qu’il existe des dictionnaires en papier.

« Certaines erreurs, dit un autre, révèlent une ignorance tellement abyssale du code linguistique qu’on se demande comment ils sont arrivés là. »

Ce professeur connaît la réponse à sa question : ils sont là parce qu’on trafique les notes au secondaire.

Les étudiants l’admettent implicitement : ils réussissaient sans difficulté leurs cours de français au secondaire, puis frappent un mur au cégep.

Et même au cégep, où les taux d’échec augmentent, on trafique aussi les notes pour dissimuler la réalité.

Imaginez s’il fallait, en plus, que les étudiants ne puissent s’appuyer sur un correcteur automatique comme Antidote.

Évidemment, ne blâmons pas ces jeunes. Ils sont les produits d’un système et d’une époque.

Le système repose tout entier sur le critère ministériel de la « réussite », mesurée par le pourcentage de diplômés.

On baisse donc les exigences pour distribuer un maximum de diplômes.

L’époque, elle, est celle des écrans, des distractions continuelles, du déclin de l’autorité, de l’enseignant qui veut être « l’ami » des élèves, de l’anglais cool, des règles jugées oppressives, et du « bof-en-autant-qu’on-se-comprend ».

Au-dessus de tout cela plane un gigantesque tabou. Aucun ministre n’osera s’y attaquer. Aucun. Jamais.

Ce tabou est magnifiquement exposé par un ami, prof au cégep.

Mes collègues, dit-il, sont réellement préoccupés par les difficultés des jeunes.

Ils veulent aider. Ils proposent quoi ? « Plus de maternage, plus d’accompagnement, plus de mesures d’aide, plus d’infantilisation et de victimisation. »

Pourquoi ? Parce qu’ils refusent de penser hors du schéma mental de la réussite du plus grand nombre possible, et de la réussite mesurée par le nombre de diplômes distribués.

Il faut au contraire, dit-il, que le cégep cesse d’accepter des jeunes qui ne devraient même pas avoir obtenu un diplôme d’études secondaires.

Ce n’est pas au cégep de réparer le passé, de « mettre les petits à niveau ».

Le cégep devait, sauf pour la filière technique, préparer les élèves pour l’université. Il est devenu un prolongement du secondaire.

Le vrai problème, dit-il, est que les profs et les administrateurs croient dur comme fer que « le cégep, c’est pour tout le monde ».

On s’arrange donc pour leur donner un diplôme même s’ils ont un emploi qui les occupe 25 h par semaine et « qu’ils se pognent le cul » en classe.

Pitié

Pire, nombre de ces profs adhèrent à la nouvelle idéologie woke qui voit le français comme une langue coloniale opprimante et veulent « autochtoniser » l’enseignement.

Les fôtes de phranssais, bof !

C’est la pitié, une condescendance déguisée en bon sentiment, qui tue la motivation, conclut-il, pas le fait d’être exigeant.

À VOIR AUSSI...