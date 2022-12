Je ne regarderai pas « Megflix »

J’ai beaucoup d’empathie pour mes collègues qui se sont tapé les premiers segments du documentaire sur Harry et Meghan, perdant ainsi trois précieuses heures de leur vie qu’ils ne récupéreront jamais.

Les trois premiers épisodes d’une heure de Harry & Meghan sont sortis jeudi, et on va devoir attendre le 15 décembre pour connaître la suite de cette saga.

Personnellement, je ne regarderai ni le tome 1 ni le tome 2 du « Lavage de linge sale en public » de ces deux pleurnichards bling-bling, ces braillards narcissiques, ces chialeurs professionnels, ces plaignards millionnaires : je m’en fous royalement. J’aime mieux subir un traitement de canal sans anesthésie que d’écouter ces victimes de la Couronne se plaindre la bouche pleine.

Voici cinq bonnes raisons de ne pas regarder Netflix, rebaptisé « Megflix » par les mauvaises langues.

S’APITOYER SUR SON SORT

1) Harry et Meghan sont insignifiants. Qu’est-ce qu’ils ont fait/accompli/créé/bâti pour mériter toute cette attention ? À part le sang royal qui coule dans ses veines, à part être le « fils de », Harry n’a pas contribué en quoi que ce soit à la société. Et Meghan est la « femme de » le « fils de ». Oui j’avais suivi The Crown, parce que cette série portait sur la reine qui, elle, a eu une contribution politique, sociale, indéniable. Une seconde de discussions entre Elizabeth et Churchill est plus captivante que trois heures de potins sur les échanges de textos entre Harry et Meghan.

2) Y’a rien de nouveau sous le soleil. Les deux « Opprimés de la monarchie » avaient déjà vidé leur sac en long et en large dans leur larmoyante entrevue avec Oprah Winfrey. Les « révélations-chocs », ils les avaient déjà faites. Si c’est pour les réentendre se dire « victimes de racisme » et « victimes des paparazzi », ils ont déjà dit tout ça à la reine de la télé !

3) C’est indécent. Les Britanniques traversent une période difficile et se préparent à passer un hiver frigorifiant. Il y aurait quelque chose d’indécent à écouter le duc et la duchesse de Sussex se plaindre de leurs petits inconforts et parler de leur « souffrance » pendant que le peuple (dont le père d’Harry est le souverain) crève de froid et de faim.

4) C’est inutile. On n’a même pas besoin de se taper la série, des médias sérieux, payés avec nos taxes, nous ont tout résumé. CBC et Radio-Canada ont consacré des articles à nous résumer point par point les potins de bas étage du couple Harry-Meghan.

5) Je n’ai pas le temps. Si je veux passer trois heures devant un écran à entendre parler d’une famille brisée par un divorce, avec un fils qui essaye de trouver sa place dans la vie, je retournerai voir The Fabelmans (Les Fabelman), le dernier film de Steven Spielberg, un chef-d’œuvre cinématographique inspiré par sa propre famille imparfaite mais combien inspirante.

Si je veux passer plusieurs heures devant ma télé à entendre parler d’une famille dysfonctionnelle, avec ses secrets, ses mensonges et son incapacité à se dire « les vraies affaires », je préfère réécouter La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé sur Club Illico. Xavier Dolan a tout donné dans cette saga familiale bouleversante.

Et au moins, les comédiens jouent vrai. Alors que Harry et Meghan, eux...