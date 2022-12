La contamination dictatoriale

Comme la COVID-19, le virus de la dictature a continué à se répandre en 2022. Qui l’eût cru, il s’est même manifesté chez nos voisins ontariens il y a deux semaines. Apparemment sans susciter trop d’indignation.

Il y a quelques jours, l’Institut international pour la démocratie et pour l’assistance électorale, basé à Stockholm, constatait que la démocratie avait reculé dans le monde en 2022.

Les dictateurs demeurent au pouvoir parce qu’ils contrôlent la police et l’armée et parce qu’une partie des élites de leur pays trouve des avantages importants à la dictature.

En Italie, un parti fasciste a pris le pouvoir lors des dernières élections. Aux États-Unis, les républicains continuent à attaquer les institutions américaines pour gagner des élections par ce qu’il faut bien appeler de la triche.

Mais qui se serait attendu à ce que la démocratie recule, chez nos voisins ontariens ?

Principes de base

La démocratie est loin d’être parfaite au Québec et au Canada.

Mais certains principes de base ne sont pas remis en question. Parmi ces principes, celui selon lequel la majorité doit être de 50 % plus un. Pour certaines questions graves, les démocraties demandent même souvent une majorité qualifiée, c’est-à-dire une majorité encore plus élevée que 50 %.

Or, Doug Ford a fait exactement l’inverse. Il a autorisé les maires des municipalités à voter des règlements sur les logements et l’aménagement urbain avec seulement 30 % des voix des conseillers municipaux.

C’est de la dictature enrobée de sucre. Jamais aucune démocratie digne de ce nom ne peut autoriser que des règlements ou des lois soient votés avec seulement 30 % des voix.

Les municipalités sont soumises aux législatures des provinces. Cependant, les législatures des provinces sont elles-mêmes soumises aux principes élémentaires de la démocratie.

Par sa nouvelle loi, Doug Ford montre qu’il est contaminé par le virus de la dictature.

Ce virus est insidieux. C’est sous prétexte de lutter contre la pénurie de logements que Ford tue la démocratie municipale.

Questions de fond

C’est vrai, il manque de logements. Mais pourquoi détruire des quartiers agréables pour loger davantage de personnes ? Pourquoi ne pas construire des villes ailleurs ?

L’Ontario possède beaucoup de vastes espaces où de nouvelles villes bien planifiées pourraient naître.

Mais non, il faut que les vieilles villes continuent à s’étendre, que les spéculateurs s’enrichissent.

Ce qui mène au cœur de la question : pourquoi le Canada tient-il tant à recevoir 60 millions d’immigrants, pour atteindre une population de 100 millions en 2100, si cela se fait au détriment de la qualité de vie des Canadiens qui vivent sur le territoire ?

Comment peut-on d’une part chercher à protéger l’environnement et d’autre part encourager une croissance exponentielle de la population ?

Il se pourrait bien que les intérêts financiers de Doug Ford et de ses petits amis soient plus forts que l’environnement et la démocratie.

C’est une des façons dont naissent les dictatures.