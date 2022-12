«La Voix» : une production renouvelée

Un vent de fraîcheur et de renouveau a soufflé sur «La Voix», qui revient pour une neuvième saison, à compter du 15 janvier, à TVA. Nouveau décor, nouveau plateau, nouvelle réalisation et nouveaux coachs, nous avons eu un avant-goût, lundi matin, en visitant les studios Mels de Saint-Hubert.

Le grand logo rouge est toujours omniprésent dans l’environnement de «La Voix», mais on sent que la production a voulu épurer les espaces. Le plateau, où les candidats performent, semble plus vaste avec la présence visible des musiciens. Un ajout important pour la productrice au contenu. «S’il n’y avait pas de musique en arrière de la voix, ce ne serait pas le même vecteur d’émotion. On a juste envie de célébrer la musique, de la montrer et de la mettre de l’avant.»

Joël Lemay / Agence QMI

À la réalisation, Jill Niquet-Joyal va insuffler une nouvelle façon déstructurée de présenter les candidats et les performances. «On va évoluer en fonction des personnalités des candidats, a avancé Émilie Fournier. On va se coller à eux, parfois en les croquant sur le vif, d’autres fois en racontant leur histoire en détail. On va aussi aller dans l’authenticité de nos coachs. On assume que c’est une compétition entre eux et on va le dire. La musique est bien entendu présente à tous les niveaux, et on n’a pas lésiné sur la qualité, dans tous les aspects de l’émission.»

Plus de 80 candidats ont passé par les auditions à l’aveugle (tournées durant l’automne), alors que seulement 48 vont être repêchés par les coachs. «C’était important pour nous d’en présenter un grand nombre parce qu’on voulait montrer que ce n’est pas si facile de faire retourner une chaise, ça prend des choses particulières. Quand une chaise se tourne, c’est un événement majeur, qu’il y en ait une ou quatre.»

Joël Lemay / Agence QMI

La disposition du public dans le studio est plus enveloppante, avec des estrades disposées aussi sur les côtés, et l’habillage visuel paraît plus sobre et actuel. «On veut rester pertinent. On a regardé les tendances internationales, on est très créatif au Québec et on n’a pas d’excuses de ne pas le faire. Je dirais qu’on va avoir un habillage fort et percutant.»

Il y a toutefois une chose immuable, ce sont les quatre chaises des coachs, même si plusieurs noms inscrits au dos ont changé. Marjo, Corneille, Mario Pelchat vont bientôt faire leurs débuts, accompagnés du vétéran Marc Dupré, présent depuis la première saison.

Joël Lemay / Agence QMI

Le plaisir des coachs

Marjo a confié avoir été impressionnée lors de sa première journée dans le fauteuil rouge. «Arriver dans la chaise de coach, c’est quelque chose. Juste frapper sur le bouton rouge, la première fois, ça donne un élan, c’est vraiment cool.»

Même constat pour Mario Pelchat, qui a pourtant regardé toutes les étapes de toutes les saisons de «La Voix». «C’est un peu déstabilisant de se retrouver là, même si j’en avais vraiment envie. J’ai toujours eu le sentiment d’être un coach dans ma vie, notamment en ma qualité de producteur. Je carbure aux talents des autres.»

Corneille, qui a déjà été mentor au Québec et en France, a salué la qualité de l’équipe de production. «Ce qui m’a le plus surpris, c’est la grande humanité qui règne dans les coulisses. Je n’ai jamais vu une combinaison aussi saine et improbable entre la rigueur de ce genre de production et le grand souci de bienveillance envers les coachs et les candidats.»

Pour Marc Dupré, cette saison est comme un retour à la maison. «Il y a beaucoup de nouvelles personnes dans l’équipe qui amènent de nouvelles choses, mais qui sont aussi passionnées. Il y a une belle énergie qui nous entoure, et entre les coachs, on a rapidement compris qu’on s’aimait et qu’on se soutient les uns et les autres».