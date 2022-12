Le conseil de maman Slafkovsky

Juraj Slafkovsky a connu un fort match face aux Flames. Il a terminé la rencontre avec une passe, trois tirs en direction de Jacob Markstrom et huit tirs tentés au total. Le numéro 20 avait clairement comme objectif de diriger plus de rondelles vers le filet adverse.

• À lire aussi: Le Canadien perd Caufield

• À lire aussi: Kovacevic et le gros jeu dans l’ombre

« Même ma mère [Gabriela] me texte pour me dire de décocher plus de tirs. Quand ça vient de ta mère, tu comprends que tu dois réellement prendre plus de tirs. »

– Juraj Slafkovsky

Slafkovsky a obtenu une superbe passe sur le but égalisateur de Josh Anderson au début de la troisième période. Le premier de classe au dernier repêchage a gardé sa tête haute en sortant du coin pour repérer Anderson. Un jeu qu’il avait pratiqué à l’entraînement avec Adam Nicholas, l’entraîneur des habiletés.

« Je sens que nous développons une belle complicité, Josh et moi. Ce n’est pas parfait, mais nous nous complétons bien. Nous avons tous les deux des physiques et des styles semblables. Sur le but, je n’ai pas le choix de remercier Adam. J’aime tous ses enseignements. »

– Juraj Slafkovsky

Nick Suzuki a toujours un dossier parfait en tirs de barrage. Cette saison, il a marqué quatre buts en quatre tentatives. Face à Jacob Markstrom, il a encore utilisé la même stratégie en optant pour un petit lob.

« Je n’ai pas un secret, mais je cherche à trouver le bon endroit, le petit coin. J’ai été chanceux sur ce but. Il a touché à la rondelle. »

– Nick Suzuki