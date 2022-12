Le lion, le rat et le gorille

Le choc entre Arslanbek Makhmudov et l’Allemand Michael Wallisch, vendredi soir à Shawinigan, risque d’être plus brutal que n’importe laquelle des fables de La Fontaine.

• À lire aussi: Butler-Conley: un drôle de face-à-face

Il fallait voir Makhmudov, surnommé le « Lion », frapper avec puissance dans les mitaines de l’entraîneur Marc Ramsay, durant l’entraînement médiatique de lundi à Montréal, pour s’en convaincre.

Arrivé un peu plus tard pour le premier face-à-face entre les boxeurs, Wallisch, 37 ans, s’est pour sa part décrit comme un gorille.

« Je suis un gorille, vous savez ces vieux gorilles qui protègent leur entourage de chaque ennemi », a indiqué l’Allemand, acceptant de jouer le jeu de la comparaison avec un membre du règne animal.

Contre Makhmudov (15-0, 14 K.-O.), il sera toutefois conseillé à Wallisch (23-5, 16 K.-O.) d’assurer d’abord sa propre protection dans ce combat de championnat NABF et NABA des poids lourds.

« Le plan est d’utiliser mes propres habiletés, a noté le boxeur allemand. Il est fort, il frappe avec puissance, mais je suis plus rapide et j’ai une meilleure technique de boxe que lui. »

Une agressivité à contrôler

Le rat dans tout ça ? C’est Ramsay. Et c’est loin d’être péjoratif.

Après tout, le rat n’est-il pas celui qui permet au lion de se défaire des rets dans la fable « Le Lion et le Rat » ?

Makhmudov a beau être fort et dangereux, il a encore intérêt à écouter Ramsay, plus petit que lui, afin de poursuivre sa progression. Comme le rongeur, le boxeur doit se servir de sa ruse et de sa patience.

« Ce n’est pas évident de bien calibrer parce que son agressivité, tu ne veux pas complètement l’éteindre, a observé Ramsay. Il en a besoin, c’est nécessaire, mais il faut que ce soit sous contrôle. Dans un combat qui compte 10 ou 12 rounds, on a le temps de travailler, on peut justement se permettre d’être patient et on poursuit cet apprentissage avec lui. »

Combat formateur

À son plus récent combat, le 16 septembre au Casino de Montréal, le « Lion » a justement fait face à un défi différent, l’ayant emporté par décision unanime des juges, après 10 rounds, contre le Français d’origine camerounaise Carlos Takam. C’était la première fois qu’un duel de Makhmudov se rendait à la limite en 15 occasions chez les professionnels. Là-dessus, 10 batailles n’avaient pas franchi le premier round.

« On cherchait ça, on voulait un adversaire habitué à faire des combats longs, a dit l’entraîneur, au sujet de Takam. Nous sommes conscients qu’on ne passera pas le K.-O. à tout le monde. »

« J’ai appris à être patient, mais il ne faut pas l’être toujours, a pour sa part déclaré Makhmudov. C’est important d’être prêt à s’adapter et démontrer de la patience si le plan initial ne fonctionne pas. »

Quelque chose d’animal

Malgré les entraînements sur mesure, via les nombreux partenaires qui se succèdent, il n’y a rien comme un soir de gala pour tester.

« Gérer les émotions, c’est un aspect totalement différent quand il y a une foule, du stress et un enjeu, a énuméré Ramsay. Arslanbek est très réceptif, c’est un bon étudiant, il écoute bien et va essayer de pratiquer ce qu’on met de l’avant. Il est très concentré sur le travail à accomplir, mais en même temps, il a quelque chose à l’intérieur de lui qui est très émotionnel et animal. Et ça, on ne veut pas lui enlever. »