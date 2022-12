Annulés l’année dernière, après quelques représentations, lorsque le gouvernement a décidé de tout fermer à nouveau, les Contes à passer le temps sont de retour à la Maison Chevalier. Une 12e édition avec des histoires originales rattachées à cinq secteurs de Québec.

À l’affiche jusqu’au 30 décembre, ce nouveau cru est encore une fois à la hauteur de ce spectacle qui est unique, fort sympathique et très couru.

Cette 12e édition met en vedette des contes modernes écrits par Fabien Cloutier, Chantal Dupuis, Sophie Grenier-Héroux, Maxime Robin, Dominique Sacy et Sophie Thibeault, et qui se déroulent à Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur, le Vieux-Québec et dans Montcalm.

La thématique de cette année tourne autour des ponts. Le Pont de Québec, le pont de glace de L’Isle-Verte, la passerelle des Trois-Sœurs et les autres, cassés, que l’on répare.

Éric Leblanc se glisse avec brio dans la peau de Raymond, un contremaître d’un chantier de construction à la recherche d’un précieux boulon, dans un texte de Chantal Dupuis.

Tout de blanc vêtu, Pierre-Olivier Grondin interprète, dans un conte de Dominique Sacy, un Jésus en mode rappeur qui débarque à travers les sans-abri qui squattent le quartier Saint-Roch.

Ariane Bellavance-Fafard livre, avec émotion, un texte de Sophie Grenier-Héroux, où une jeune femme, miraculée, née lors de l’effondrement d’un pont de glace, va s’établir à Limoilou.

Grinçante Sophie

Sophie Thibeault est grinçante dans le rôle d’une femme d’affaires qui achète, comme elle les appelle, des « blocs des pauvres » pour les retaper et les offrir à des gens qui ont plus de moyens dans un conte décapant écrit par Fabien Cloutier.

Marie Gignac livre l’introduction de cette 12e édition où elle évoque les souvenirs entourant la construction du Pont de Québec.

La finale, toujours folle et débridée, ramène le conte d’introduction de Maxime Robin et Sophie Thibeault à travers le concept d’une populaire émission de télévision.

Les références aux quartiers sont omniprésentes avec le pont de Québec, la Grande Allée, le magasin Benjo, l’affiche de Denis Musique, la rue Saint-Joseph, et autres.

Chacune des histoires est enrobée avec des insertions sonores livrées en direct par Frédéric Brunet et agrémentées par les voix, sous forme de chœurs, par les conteurs. Un lieu unique, la proximité avec les acteurs, une belle folie et un invitant bar à desserts, les Contes à passer le temps sont, depuis ses débuts, un incontournable.