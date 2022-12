Les coulisses de l'immobilier: présent au-delà de la transaction

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier Pierre-Olivier Vear.

Photo fournie par Mike Sickini

La visite chez le notaire qui officialise la vente d’une propriété ne met pas fin à l’engagement d’un courtier envers ses clients, au contraire, celui-ci continue de les accompagner dans cette grande aventure qu’est l’immobilier, à travers son service après-vente.

Après avoir traversé toutes les étapes de l’acquisition ou de la vente d’une propriété auprès de ses clients, le courtier demeure disponible pour eux, puis continue d’être une référence pour toutes questions en lien avec leur bien immobilier, et ce, même une fois la transaction réalisée.

Image fournie par Équipe PO Vear

«L’achat d’une propriété est le plus gros placement financier que les gens feront dans leur vie. Le courtier immobilier ne fait pas que vendre des maisons, il est aussi présent après la transaction pour épauler et donner des conseils à ses clients afin que leur bien traverse le temps», indique Pierre-Olivier Vear de Re/Max 1er Choix. Que ce soit pour les assister dans leur rôle de nouveaux propriétaires, les conseiller pour planifier des rénovations qui augmenteront la valeur de leur maison ou leur offrir du soutien advenant la découverte de vices cachés, le courtier immobilier répondra toujours présent.

Soucieux de nourrir ce lien précieux avec tous les clients qui l’ont choisi depuis le début de sa carrière il y a neuf ans, le courtier et son équipe organisent diverses activités «pour gâter nos clients, leur montrer notre reconnaissance de nous avoir fait confiance et de nous avoir référé», indique M. Vear. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs renouvelé leur confiance en son équipe à quelques reprises déjà!

Le Père Noël au cinéma

L’une des activités avait justement lieu le samedi 3 décembre dernier, au cinéma Le Clap de Sainte-Foy. Le lutin Farfelu avait convié, par le biais d’une lettre à la poste, tous les enfants et leurs parents à une matinée fantastique. Visionnement du dernier film de Disney avec jus et maïs soufflé, rencontre et photo avec le Père Noël, ainsi qu’un cadeau attendait chaque petit. Deux cent cinquante personnes ont pris part à ce rendez-vous féerique annuel, qu’ils attendaient avec impatience depuis quelques semaines déjà.

Image fournie par Équipe PO Vear

«Les enfants sont arrivés les yeux brillants, se demandant où pouvait bien être le lutin Farfelu qui les a invités. Les parents ont embarqué autant que nous dans l’aventure et on a ainsi créé un événement magique», affirme M. Vear. Pour les clients sans enfants ou parents d’adolescents, l’Équipe PO Vear leur réserve une autre surprise au printemps. Ils peuvent déjà s’attendre à rire beaucoup!

Photo fournie par Mike Sickini

