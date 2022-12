L'état de santé de Pelé «continue de s'améliorer»

L'état de santé du légendaire ancien footballeur brésilien Pelé, atteint d'un cancer, «continue de s'améliorer», mais aucune date n'a encore été fixée pour sa sortie d'hôpital, a indiqué lundi l'établissement où il a été admis il y a deux semaines.

«Aucune prévision de sortie n'a été établie», mais «le patient continue à présenter une amélioration de son état clinique, notamment en ce qui concerne l'infection respiratoire» pour laquelle il a également été pris en charge, a expliqué l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo dans son dernier bulletin médical.

Selon sa famille, cette infection est due à une contamination à la COVID-19 contractée il y a trois semaines.

Pelé, 82 ans, continue d'être soigné «dans une chambre normale» - et non dans une unité de soins intensifs - et ses «signaux vitaux sont stables», a précisé l'hôpital.

Le triple champion du monde a été hospitalisé le 29 novembre pour une réévaluation de son traitement par chimiothérapie suivi après la détection d'une tumeur au côlon en septembre 2021.

Deux de ses filles, Kely Nascimento et Flavia Arantes, ont multiplié les messages sur les réseaux sociaux pour rassurer les admirateurs après des rumeurs faisant état d'une dégradation de son état de santé.

Lundi, Kely Nascimento, qui vit aux États-Unis, a publié dans ses stories sur Instagram deux photos d'elle à l'hôpital Albert Einstein.

Sur l'une d'elles, on peut voir sa main tenant celle de son père, avec pour légende: «je suis arrivée».

Le «Roi» du football a publié plusieurs messages ces derniers jours sur les réseaux sociaux, réconfortant notamment les vedettes Neymar et Cristiano Ronaldo après les éliminations du Brésil, puis du Portugal, au Mondial-2022.

Il a notamment demandé à Neymar, longtemps présenté comme son successeur, de «continuer à inspirer», espérant que l'attaquant du Paris SG ne renonce pas à défendre son équipe nationale.

Pelé a reçu de nombreux messages de soutien depuis son hospitalisation, notamment de la part du crack Français Kylian Mbappé, qui a appelé à «prier pour le Roi».