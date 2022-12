«LOL: Qui rira le dernier?»: l'adaptation québécoise est tordante

Offerte dans 240 territoires à travers le monde, la nouvelle émission humoristique québécoise LOL : Qui rira le dernier? sera disponible sur la plateforme du géant américain Amazon dans moins d’un mois. Et ça promet.

Le but est simple : faire rire ses camarades, sans flancher soi-même (pas facile). Le dernier qui aura ri au terme des six heures allouées remporte la compétition et 100 000 $ pour la fondation de son choix.

Ayant bénéficié d’une carte blanche du diffuseur américain, l’adaptation québécoise du succès planétaire LOL : Last One Laughing – la toute première production originale en français destinée au Québec à atterrir sur Prime Video – est particulièrement tordante. Avec des humoristes de toutes les générations qu’on connait soit très bien ou un peu moins – et auxquels on s’attache rapidement –, le concept réunit facilement un vaste public.

PHOTO Charles Bélisle

On retrouve dans cette toute première édition québécoise Christine Morency, Marie-Lyne Joncas, Rachid Badouri et Richardson Zéphir. Mais aussi les redoutables improvisateurs Virginie Fortin, Édith Cochrane, Mathieu Dufour et Arnaud Soly. Et les vétérans Laurent Paquin et Yves P. Pelletier.

Les fans de la franchise observeront certaines nouveautés, notamment l’ajout de la fleur de lys sur les cartons jaunes et rouges – comme au soccer, le jaune étant un avertissement et le rouge indiquant l’éviction du joueur – et le port d’un accessoire jaune au premier avertissement.

PHOTO Charles Bélisle

Lutter contre soi et les surprises

Avec un frigo plein, une foule d’accessoires loufoques, de costumes et de perruques à leur disposition, les humoristes ont tout à leur portée pour déstabiliser leurs «colocataires» avec qui ils ont été enfermés pour une journée. Parce que l’inattendu, c’est ce dont il faut se méfier dans ce jeu, ont souligné la plupart des participants avec qui l’Agence QMI s’est entretenue lors du visionnement presse, jeudi dernier.

«Un petit commentaire qui sort de nulle part auquel tu n’es pas préparé, l’effet de surprise, tu baisses ta garde 3 secondes, et voilà... tu t’échappes. [...] C’était vraiment drôle et "tough" de ne pas rire, surtout pour moi qui suis bon rieur», a fait part Mathieu Dufour, avouant au passage avoir été surpris par sa performance.

«Moi-même sur scène, des fois, je prends des pauses parce que je ris de mes propres "jokes". Là, de faire tout ça sans rire, c’était tout un défi», a-t-il ajouté.

L’ancien de RBO, Yves P. Pelletier, a pour sa part confié qu’il est entré dans le loft avec un certain stress, voire «intimidé par le contexte». «C’était pas un contexte dans lequel j’étais à l’aise pour évoluer étant donné mon humour souriant. Quand le jeu reprend, on est tous sur le qui-vive et je pensais que j’étais le seul, mais en regardant les épisodes, je me rends compte que personne n’était à l’aise», a-t-il dit en riant.

«Mathieu, c’est un gars avec une très bonne répartie, qui est drôle de façon naturelle et ça, je trouve ça hyper dangereux [dans le contexte du jeu]. Édith, je connais son humour pince-sans-rire et ça me rassurait de savoir qu’elle était là, mais en même temps, elle me faisait peur. Richardson Zéphir, c’est un gars de ma famille d’humour un peu flyé, je suis un fan, et Christine... oyoyoyoye».

PHOTO Charles Bélisle

Après deux rictus, les joueurs sont évincés et retrouvent l’animateur Patrick Huard dans la salle de visionnement pour la suite des 6 heures, où ils regagnent le droit de rire.

«Un moment donné, on va commencer à être une bonne gang et ça change complètement la dynamique. [...] On a ri tellement fort des fois que les gens encore dans le loft nous entendaient», a partagé l’animateur le sourire aux lèvres.

PHOTO Charles Bélisle

«Autant on rit de ce que les humoristes font, autant on se projette sur eux en se demandant si nous autres on aurait été capable de durer. Et on aime ça les voir "rusher". C’est un peu sadique, mais ça nous amuse beaucoup», a-t-il ajouté.

De l’émission ressort d’ailleurs un bel esprit de collégialité et une belle camaraderie entre les participants. Et attention, le concept est addictif.

Produite par Atraction, LOL : Qui rira le dernier? sera disponible le 6 janvier sur Prime Video.